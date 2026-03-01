Les attaques continuent: une vague de puissantes détonations aurait retenti à Téhéran

Une série de puissantes détonations, dont l'origine n'est pas claire dans l'immédiat, ont été entendues dimanche soir à Téhéran par des journalistes de l'AFP.

Au moins trois détonations ont secoué la capitale iranienne vers 20h30 locales (17h00 GMT) et fait trembler les vitres de l'appartement d'un des journalistes de l'AFP. L'agence de presse Isna rapporte de son côté «plusieurs» explosions dans l'est et le nord-est de Téhéran. D'autres explosions d'une puissance considérable sont aussi survenues autour de 21h00 locales (17h30 GMT), selon l'AFP.

La télévision d'Etat iranienne a affirmé dimanche soir avoir été visée par des frappes, tandis que la diffusion se poursuivait à l'antenne. «L'équipe technique évalue les dégâts», a indiqué la radiotélévision dont le siège à Téhéran avait déjà été ciblé en juin par Israël lors de la guerre des 12 jours.

L'agence de presse iranienne Isna a affirmé que l'hôpital Gandhi, situé dans le nord de Téhéran, avait été visé dimanche soir. «L'hôpital Gandhi de Téhéran a été attaqué par des frappes aériennes sionistes américaines», écrit Isna, tandis que les agences Fars et Mizan ont publié une vidéo, présentée comme ayant été tournée dans l'établissement, et montrant des débris au sol au milieu de fauteuils roulants.

Source: AFP