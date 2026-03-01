Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 200 Iraniens. Les ripostes iraniennes ont fait plusieurs morts: neuf victimes en Israël, trois aux Emirats arabes unis et une au Koweit.
Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent», alors que trois soldats américains ont perdu la vie dans le cadre de l'opération.
Le président américain prévoit une opération en Iran de «quatre semaines ou moins»
Dimanche soir, l'Iran a annoncé plusieurs attaques sur sa capitale Téhéran, tandis que la ville de Jérusalem a été frappée.
«Déposez les armes ou faites face à une mort certaine»: l'appel de Trump aux Gardiens de la Révolution
Donald Trump a une nouvelle fois appelé les Gardiens de la Révolution iraniens et la «police militaire» à «déposer les armes et recevoir une immunité totale ou faire face à une mort certaine», dans un message vidéo diffusé sur son réseau Truth Social.
Le président américain, dans une brève allocution au ton très solennel, a aussi renouvelé son appel à un renversement des autorités: «J'appelle tous les patriotes iraniens en quête de liberté à saisir cette occasion, soyez courageux, soyez audacieux, soyez héroïques et reprenez le pouvoir. L'Amérique est avec vous»
Il a aussi promis dimanche de «venger» la mort de trois militaires américains et a affirmé qu'il y aurait «probablement» d'autres pertes à venir. Donald Trump a affirmé: «L'Amérique va venger leurs morts et porter le coup le plus sévère sur les terroristes qui ont déclaré la guerre contre, fondamentalement, la civilisation.»
Source: AFP
Trump s'attend à ce que l'opération contre l'Iran dure «quatre semaines ou moins»
Donald Trump a déclaré dimanche au «Daily Mail» s'attendre à ce que l'opération américaine contre l'Iran dure «quatre semaines ou moins», sans fournir de détails sur son plan.
«Ça a été toujours été un processus de quatre semaines, alors aussi fort qu'est (l'Iran), le pays est grand, ça prendra quatre semaines ou moins», a déclaré le président américain dans une interview par téléphone au quotidien britannique.
Il a une nouvelle fois appelé les Gardiens de la Révolution iraniens et la «police militaire» à «déposer les armes et recevoir une immunité totale ou faire face à une mort certaine», dans un message vidéo diffusé sur son réseau Truth Social.
Source: AFP
Le Pentagone affirme avoir détruit le quartier-général des Gardiens de la Révolution
Le quartier-général des Gardiens de la Révolution iraniens a été détruit dans les frappes américano-israéliennes, a affirmé dimanche le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, Centcom.
«Le corps iranien des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) a tué plus de 1000 Américains au cours des 47 dernières années. Hier, une attaque à grande échelle des Etats-Unis a décapité le serpent. L'Amérique possède les forces armées les plus puissantes sur Terre, et l'IRGC n'a plus de quartier-général», a déclaré le Centcom sur X, accompagnant son message d'une vidéo de missiles lancés depuis des destroyers.
Source: AFP
Une série d'explosions entendues à Jérusalem, sept blessés
Les traînées lumineuses des contre-missiles iraniens suivies d'explosions ont illuminé le ciel nocturne après que l'armée israélienne a annoncé de nouveaux «tirs de missiles depuis l'Iran vers le territoire de l'Etat d'Israël».
Plusieurs séries d'explosions ont été entendues dimanche soir vers 20h20 (heures suisses) à Jérusalem, où les sirènes ont retenti, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Quelques minutes plus tard, vers 20h40 GMT, les sirènes d'alerte se sont à nouveau activées pour annoncer de nouvelles salves. Des missiles ont été interceptés au-dessus de Jérusalem, ont rapporté des journalistes de l'AFP.
Au total, sept personnes ont été blessées dimanche soir dans la région de Jérusalem, selon les pompiers israéliens. «Sept blessés présentant des degrés de gravité variables ont jusqu'à présent été évacués pour recevoir des soins médicaux», ajoute le texte, un chiffre confirmé par deux hôpitaux de la Ville sainte.
Source: AFP
Les attaques continuent: une vague de puissantes détonations aurait retenti à Téhéran
Une série de puissantes détonations, dont l'origine n'est pas claire dans l'immédiat, ont été entendues dimanche soir à Téhéran par des journalistes de l'AFP.
Au moins trois détonations ont secoué la capitale iranienne vers 20h30 locales (17h00 GMT) et fait trembler les vitres de l'appartement d'un des journalistes de l'AFP. L'agence de presse Isna rapporte de son côté «plusieurs» explosions dans l'est et le nord-est de Téhéran. D'autres explosions d'une puissance considérable sont aussi survenues autour de 21h00 locales (17h30 GMT), selon l'AFP.
La télévision d'Etat iranienne a affirmé dimanche soir avoir été visée par des frappes, tandis que la diffusion se poursuivait à l'antenne. «L'équipe technique évalue les dégâts», a indiqué la radiotélévision dont le siège à Téhéran avait déjà été ciblé en juin par Israël lors de la guerre des 12 jours.
L'agence de presse iranienne Isna a affirmé que l'hôpital Gandhi, situé dans le nord de Téhéran, avait été visé dimanche soir. «L'hôpital Gandhi de Téhéran a été attaqué par des frappes aériennes sionistes américaines», écrit Isna, tandis que les agences Fars et Mizan ont publié une vidéo, présentée comme ayant été tournée dans l'établissement, et montrant des débris au sol au milieu de fauteuils roulants.
Source: AFP
En Syrie, quatre blessés à cause de débris d'un missile iranien intercepté
Un homme et ses trois filles ont été blessées dimanche en Syrie par les débris d'un missile iranien intercepté par l'armée israélienne dans l'espace aérien syrien, a annoncé l'agence officielle syrienne Sana.
«Des débris de missiles sont tombés sur la ville d'Ain Tarma, dans la province de Damas, à la suite d'échanges de frappes entre Israël et l'Iran. Quatre personnes, un père et ses trois filles, ont été blessées» et prises en charge à l'hôpital, a indiqué l'agence, citant un responsable du ministère de la Santé.
Elle avait auparavant fait état de deux blessés.
Source: AFP
Londres a accepté que les Etats-Unis utilisent des bases militaires britanniques pour frapper des sites de missiles iraniens
Le Royaume-Uni a accepté que les Etats-Unis utilisent des bases militaires britanniques pour frapper des sites de missiles iraniens, comme ils l'ont demandé, a déclaré le Premier ministre Keir Starmer dimanche, affirmant que Londres «ne participera pas à des actions offensives en Iran».
«Nous nous souvenons tous des erreurs commises en Irak et nous en avons tiré les leçons», a relevé le chef du gouvernement britannique dans une vidéo publiée sur X.
Source: AFP
Guy Parmelin se dit préoccupé par l'escalade au Proche-Orient
Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est dit «profondément préoccupé» par l'escalade au Proche-Orient sur la plateforme X. Dimanche soir, le Conseil fédéral s'est entretenu avec le président des Emirats arabes unis et le prince héritier du Koweït.
Avec le président et le prince héritier, il a discuté «de l'évolution rapide de la situation et de la nécessité d'empêcher toute déstabilisation supplémentaire de la région», a écrit Guy Parmelin sur X.
Dimanche, Guy Parmelin a également réitéré la demande officielle de la Suisse aux parties au conflit de respecter le droit international, comme il l'a écrit sur X. Toutes les parties doivent «protéger les civils et les infrastructures civiles, désamorcer immédiatement le conflit et revenir à la diplomatie».
Source: ATS
Berlin, Paris et Londres prêts à des «actions défensives» pour «détruire» les capacités militaires de l'Iran
Les dirigeants allemands, français et britanniques se sont dit prêts à des «actions défensives proportionnées» afin de «détruire à la source la capacité de l'Iran à tirer des missiles et des drones», dans une déclaration commune publiée dimanche.
«Les dirigeants (du groupe E3) sont consternés par les attaques de missiles à l'aveugle et disproportionnées lancées par l'Iran contre des pays de la région», en riposte à celles menées par les Etats-Unis et Israël dans le pays, précise le communiqué.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir porté un «coup dur» aux capacités de commandement iraniennes
L'armée israélienne a affirmé dimanche soir avoir porté un «coup dur» aux capacités de commandement militaire et sécuritaire de l'Iran au cours des «dernières heures». Selon le général de brigade Effie Defrin, porte-parole de l'armée, une centaine d'avions de combat ont «attaqué des dizaines de postes de commandement opérationnels du régime» dans la région de Téhéran.
Certains postes appartenaient aux Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, aux Renseignements, ou encore à la Sécurité intérieure, a-t-il indiqué. «La vague de frappes achevée porte un coup dur aux capacités de commandement et de contrôle du régime terroriste», a-t-il estimé dans un communiqué.
Source: AFP
Un commissariat près de Téhéran visé par des frappes, des personnes sous les décombres
Un commissariat de police, situé à Rey en périphérie de Téhéran, a été ciblé dimanche soir par des frappes israélo-américaines, selon plusieurs médias iraniens, affirmant que des personnes se trouvent sous les décombres.
«Suite à l'attaque ennemie contre la ville de Rey, le commissariat de police et les immeubles résidentiels voisins ont été touchés», écrivent les agences Tasnim et Mizan, ainsi que le quotidien Shargh. «Plusieurs civils ont été tués et d'autres sont encore ensevelis sous les décombres», ajoutent ces médias, sans préciser le nombre de victimes.
Source: AFP
La France enverrait un porte-avion en Méditerranée orientale
Le porte-avions français Charles-de-Gaulle aurait interrompu sa trajectoire pour rejoindre la Méditerranée orientale, selon BFMTV.
Onze disparus en Israël après la frappe iranienne à Bet Shemesh
La police israélienne a annoncé dimanche soir que onze personnes étaient encore portées disparues après la frappe de missile iranien dans le centre du pays, qui a fait neuf morts, selon un communiqué.
«Les forces de la police israélienne ainsi que les services d'urgence et de secours poursuivent leurs opérations sur le site du terrible impact à Bet Shemesh, les recherches continuent (...) onze personnes sont encore portées disparues», affirme ce communiqué. «A ce stade, plus de 45 blessés, à des degrés divers, ont été évacués. Les corps de neuf personnes décédées ont également été extraits des décombres», ajoute le communiqué.
Source: AFP
Trump assure que «9 navires iraniens» ont été coulés
Donald Trump a annoncé dimanche dans un message sur son réseau Truth Social que «9 navires iraniens» avaient été coulés et que le quartier général de la marine iranienne avait été «en grande partie détruit».
«Je viens juste d'être informé que nous avons détruit et coulé 9 navires iraniens, pour certains relativement grands et importants. Nous traquons le reste. Ils flotteront bientôt aussi au fond de la mer! Dans une attaque différente, nous avons en grande partie détruit leur quartier général maritime», a-t-il écrit.
Le président américain, qui supervise l'offensive des forces américaines depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, n'a pas jusqu'ici commenté la mort de trois militaires américains, premières pertes des Etats-Unis depuis le déclenchement du conflit.
Source: AFP
L'Otan se prépare face aux «potentielles menaces»
L'Otan a annoncé dimanche ajuster le positionnement de ses forces pour garantir la sécurité de ses 32 Etats membres face aux «potentielles menaces» telles que les missiles balistiques ou drones provenant d'Iran et de sa région, «ou d'autres régions».
Le commandant suprême des forces alliées en Europe (Saceur), le général américain Alexus Grynkewich, «continue de s'entretenir activement et régulièrement avec les chefs militaires des deux côtés de l'Atlantique, ainsi qu'avec le secrétaire général de l'Otan», a ajouté son porte-parole Martin L. O'Donnell sur X.
Source: AFP