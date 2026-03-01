«Déposez les armes ou faites face à une mort certaine»: l'appel de Trump aux Gardiens de la Révolution

Donald Trump a une nouvelle fois appelé les Gardiens de la Révolution iraniens et la «police militaire» à «déposer les armes et recevoir une immunité totale ou faire face à une mort certaine», dans un message vidéo diffusé sur son réseau Truth Social.

Le président américain, dans une brève allocution au ton très solennel, a aussi renouvelé son appel à un renversement des autorités: «J'appelle tous les patriotes iraniens en quête de liberté à saisir cette occasion, soyez courageux, soyez audacieux, soyez héroïques et reprenez le pouvoir. L'Amérique est avec vous»

Il a aussi promis dimanche de «venger» la mort de trois militaires américains et a affirmé qu'il y aurait «probablement» d'autres pertes à venir. Donald Trump a affirmé: «L'Amérique va venger leurs morts et porter le coup le plus sévère sur les terroristes qui ont déclaré la guerre contre, fondamentalement, la civilisation.»

Source: AFP