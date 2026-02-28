Deux missiles iraniens ont été tirés «en direction de Chypre»
Le ministre britannique de la Défense a déclaré dimanche que parmi les «attaques de représailles indiscriminées de l'Iran» après les frappes américano-israéliennes, «deux missiles balistiques» avaient été «tirés en direction de Chypre», mais il a ajouté qu'il ne pensait pas qu'ils «visaient» l'île méditerranéenne.
«Nous avons eu deux missiles balistiques tirés en direction de Chypre», a indiqué John Healey à la BBC, en précisant que des avions de combat britanniques participaient à des actions «défensives» dans la région, opérant depuis la base aérienne du Royaume-Uni sur l'île et depuis une base au Qatar.
«Nous sommes désormais assez certains qu'ils n'étaient pas destinés à frapper Chypre, mais cela montre à quel point nos bases, notre personnel, militaires et civils, sont actuellement en danger», a-t-il ajouté, sans fournir davantage de détails sur les missiles ni sur une éventuelle interception de ceux-ci.
Source: AFP
Israël dit avoir tué 40 hauts-gradés iraniens dans sa frappe de samedi
L'armée israélienne a déclaré dimanche avoir tué 40 hauts-gradés iraniens, dont le guide suprême du pays, l'ayatollah Ali Khamenei, samedi lors de sa frappe initiale contre l'Iran.
«La première étape de cette opération a été la frappe initiale au cours de laquelle nous avons éliminé 40 hauts-gradés, dont Khamenei, en une minute (...) en plein jour», a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, aux journalistes.
Source: AFP
Israël annonce frapper «au cœur de Téhéran», plusieurs explosions entendues
L'armée israélienne a annoncé dimanche vers 9h15, heure suisse, avoir lancé une nouvelle vague de frappes contre des objectifs du «régime terroriste iranien en plein coeur de Téhéran».
Au cours des dernières 24 heures, «l'armée de l'Air israélienne a mené des frappes de grande ampleur afin d'asseoir sa supériorité aérienne et d'ouvrir la voie vers Téhéran», ajoute un bref communiqué militaire.
Des explosions ont été rapidement entendues dans le nord de Téhéran et de la fumée s'échappait d'un bâtiment, a observé un journaliste, sans que la cible visée ne soit connue a ce stade.
Source: AFP
Ce qu'il faut retenir dimanche matin
- L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne.
- Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que la vengeance de la mort de l'ayatollah était «un devoir légitime».
- La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président lui-même et le dignitaire religieux Alireza Arafi.
- Le chef des gardiens de la révolution, le chef d'état-major de l'armée et le chef des renseignements intérieurs ont également été tués dans les frappes de samedi, selon les médias iraniens. Au total, Israël affirme avoir tué 40 responsables dans sa frappe initiale.
- Des milliers d'Iraniens se sont rassemblés à Téhéran et dans plusieurs villes du pays pour rendre hommage à Ali Khamenei et réclamer vengeance.
- Deux missiles iraniens ont été tirés en direction de Chypre, selon des responsables du Royaume-Uni.
- Des explosions ont retenti dimanche matin en Israël, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite, à Bahreïn, à Oman, où les Etats-Unis ont fait évacuer leur embassade, ou encore aux Emirats arabes unis, où le célèbre hôtel Burj al-Arab, a dû être évacué après une attaque de drones.
- Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent» en cas de représailles.
- Israël a pour sa part annoncé de nouvelles frappes sur Téhéran, dimanche en fin de matinée.
- Aucun Suisse n'a été blessé dans les différentes attaques, selon le Département fédéral des affaires étrangères.
La mort de Khamenei est un «moment décisif», affirme Kaja Kallas
La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, a estimé dimanche que la mort du guide suprême Ali Khamenei lors de frappes américano-israéliennes en Iran constituait un «moment décisif» dans l'histoire du pays.
«La mort d'Ali Khamenei est un moment décisif dans l'histoire de l'Iran. Ce qui suivra est incertain. Mais il existe désormais un chemin ouvert vers un Iran différent, que son peuple pourrait avoir davantage de liberté pour façonner», a écrit Kaja Kallas sur X.
Source; AFP
La Chine déclare «condamner fermement» la mort de Khamenei
La Chine a déclaré dimanche «condamner fermement» la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, lors des frappes américano-israéliennes, appelant une nouvelle fois à «l'arrêt immédiat des actions militaires».
Cette mort constitue «une violation grave de la souveraineté et de la sécurité de l'Iran, un piétinement des objectifs et principes de la Charte des Nations unies et des normes fondamentales des relations internationales», a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.
Source: AFP
La Corée du Nord juge «illégales» les frappes sur l'Iran
La Corée du Nord a jugé dimanche «illégales» les frappes américano-israéliennes contre l'Iran, affirmant qu'elles révélaient la «nature de gangster» de Washington
Les campagnes militaires contre l'Iran «constituent un acte d'agression totalement illégal et la forme la plus vile de violation de souveraineté» a déclaré un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères dans un communiqué relayé par l'agence officielle nord-coréenne KCNA.
Source: AFP
Poutine dénonce une «violation cynique»» du «droit international»
Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé dimanche la mort du guide suprême iranien, Ali Khamenei, tué lors de frappes américaines et israéliennes, qualifiant cet acte de «violation cynique» de «la morale et du droit international».
Dans une lettre adressée à son homologue iranien Massoud Pezeshkian et publiée par le Kremlin, Poutine a présenté ses «plus sincères condoléances pour l'assassinat» de Khamenei, affirmant qu'il avait été «perpétré dans une violation cynique de toutes les normes de la morale humaine et du droit international».
Alireza Arafi nommé au triumvirat de transition après la mort de Khamenei
Alireza Arafi, dignitaire religieux membre de l'Assemblée des Experts et du Conseil des Gardiens de la Révolution, a été nommé dimanche au sein du triumvirat chargé d'assurer la transition après le décès du guide suprême iranien Ali Khamenei.
Le Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime a annoncé sur X avoir «élu l'ayatollah Alireza Arafi membre du Conseil de direction intérimaire».
Cet organe, qui comprend également le président Massoud Pezeshkian et le chef du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejeï, dirigera le pays jusqu'à ce que l'Assemblée des experts «élise un dirigeant permanent dans les meilleurs délais».
L'armée israélienne dit avoir détruit la moitié des stocks de missiles de l'Iran
L'armée israélienne a affirmé dimanche avoir détruit "environ la moitié" des stocks de missiles de l'Iran depuis le début samedi des frappes menées conjointement avec les Etats-Unis contre Téhéran.
«Au cours de cette opération, nous avons détruit environ la moitié des stocks de missiles du régime iranien et empêché la production d'au moins 1500 missiles supplémentaires», a affirmé le général de brigade Effie Defrin, porte-parole de l'armée dans un discours télévisé.
«Le régime produisait récemment des dizaines de missiles sol-sol par mois et avait l'intention d'augmenter sa production à plusieurs centaines par mois», a-t-il ajouté.
Le Hezbollah promet de «faire face à l'agression» des Etats-Unis et d'Israël
Le Hezbollah va «faire face à l'agression» américano-israélienne ayant coûté la vie au guide suprême iranien Ali Khamenei, a affirmé dimanche dans un communiqué Naïm Qassem, le chef de la formation libanaise pro-iranienne.
«Nous accomplirons notre devoir en faisant face à l'agression», a assuré le chef du Hezbollah dans un communiqué, ajoutant: «Quelques soient les sacrifices, nous ne quitterons pas (..) le terrain de la résistance». Le Hezbollah n'est pas intervenu depuis le début samedi de la vaste attaque des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran.
Source: AFP
Le responsable de la sécurité iranienne promet le pire à Israël et aux Etats-Unis
Le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a promis dimanche de frapper les Etats-Unis et Israël avec une force sans précédent après leur attaque contre la République islamique qui a coûté la vie au guide suprême, Ali Khamenei.
«HIER, L'IRAN A TIRÉ DES MISSILES SUR LES ÉTATS-UNIS ET ISRAËL, ET ILS ONT FAIT DU MAL. AUJOURD'HUI, NOUS LES FRAPPERONS AVEC UNE FORCE QU'ILS N'ONT JAMAIS CONNUE», a déclaré Ali Larijani dans un message publié sur X, reprenant l'écriture en majuscule chère à Donald Trump sur son réseau Truth Social.
Source: AFP
Venger la mort de Khamenei est un «devoir», affirme le président iranien
Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré dimanche que venger la mort du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, tué dans des frappes américano-israéliennes, était un «droit et un devoir légitime» pour la République islamique.
Il a également estimé que la mort de cette «plus haute autorité politique de la République islamique d'Iran et d'un éminent chef du chiisme dans le monde» constituait une «déclaration de guerre contre les musulmans, et en particulier contre les chiites, partout dans le monde», dans un communiqué diffusé par la télévision d'État.
Aucun Suisse n'a été blessé dans les attaques, dit le DFAE
Depuis les attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, le DFAE n'a pas connaissance de ressortissants suisses blessés ou tués dans la région. Cependant, plusieurs personnes ne peuvent pas quitter le pays en raison des restrictions imposées au trafic aérien.
Depuis le début des combats, le service d'assistance téléphonique du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a répondu à plus de trois cents demandes, a déclaré dimanche le porte-parole Michael Steiner à l'agence de presse Keystone-ATS. Les capacités ont dû être augmentées.
Le DFAE est également en contact avec les ressortissants suisses qui ne peuvent quitter la région en raison des restrictions imposées au trafic aérien. Ceux-ci bénéficient d'une aide «dans la mesure du possible».
Le DFAE ne mène toutefois pas de départs organisés pour les ressortissants suisses. Les personnes qui souhaitent quitter le pays doivent s'informer auprès des compagnies aériennes et des voyagistes sur les possibilités qui s'offrent à elles et utiliser les moyens de transport commerciaux disponibles.
Source: ATS