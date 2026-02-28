Deux missiles iraniens ont été tirés «en direction de Chypre»

Le ministre britannique de la Défense a déclaré dimanche que parmi les «attaques de représailles indiscriminées de l'Iran» après les frappes américano-israéliennes, «deux missiles balistiques» avaient été «tirés en direction de Chypre», mais il a ajouté qu'il ne pensait pas qu'ils «visaient» l'île méditerranéenne.

«Nous avons eu deux missiles balistiques tirés en direction de Chypre», a indiqué John Healey à la BBC, en précisant que des avions de combat britanniques participaient à des actions «défensives» dans la région, opérant depuis la base aérienne du Royaume-Uni sur l'île et depuis une base au Qatar.

«Nous sommes désormais assez certains qu'ils n'étaient pas destinés à frapper Chypre, mais cela montre à quel point nos bases, notre personnel, militaires et civils, sont actuellement en danger», a-t-il ajouté, sans fournir davantage de détails sur les missiles ni sur une éventuelle interception de ceux-ci.

Source: AFP