Les médias iraniens confirment la mort du guide suprême Ali Khamenei
Les médias d'Etat iraniens ont annoncé dimanche matin la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. «Nous appartenons à Allah et c'est à Lui que nous retournerons», a déclaré l'agence de presse. Il est décédé samedi des suites de frappes militaires américaines et israéliennes menées en Iran.
Cette information intervient plusieurs heures après son annonce initiale par les médias israéliens et sa déclaration sur les réseaux sociaux par Donald Trump.
Une frappe iranienne dévaste un immeuble du centre de Tel-Aviv
Une nouvelle attaque de missiles iraniens sur la métropole israélienne de Tel-Aviv a provoqué de fortes explosions, selon des habitants. Les médias israéliens ont rapporté qu'un immeuble de Tel-Aviv avait été directement touché. Plusieurs personnes ont été blessées.
La chaîne de télévision N12 a diffusé des images d'un toit en flammes et d'une rue jonchée de débris. D'autres impacts ont également été signalés. Le service de secours Magen David Adom a indiqué qu'un homme d'une quarantaine d'années avait été grièvement blessé et était pris en charge par les secouristes.
Les Gardiens de la révolution promettent «un châtiment sévère aux meurtriers» d'Ali Khamenei
Les Gardiens de la révolution iraniens ont promis dimanche un «châtiment sévère» aux «meurtriers» du guide suprême Ali Khamenei, dont la mort a été confirmée plus tôt par la télévision d'Etat.
Dans un communiqué, les Gardiens ont condamné «les actes criminels et terroristes commis par les gouvernements malfaisants des Etats-Unis et du régime sioniste», ajoutant: «la main vengeresse de la nation iranienne ne les lâchera pas avant d'avoir infligé aux meurtriers de l'imam de la Oumma un châtiment sévère et décisif qu'ils regretteront.»
Source: AFP
Une nouvelle série de détonations entendues à Téhéran
Une nouvelle série de puissantes détonations ont été entendues dimanche à Téhéran vers 05h30 locales (02h GMT) par des journalistes de l'AFP en Iran.
Il n'était pas clair dans l'immédiat qu'elle en était leur origine. Vers 04h (00h30 GMT) des explosions avaient frappé les quartiers est de la capitale iranienne.
Source: AFP
Plus de 130 civils iraniens tués et 200 blessés lors des attaques
Au moins 133 civils iraniens ont été tués et 200 blessés lors des attaques perpétrées en Iran jusqu'à présent, selon HRANA, une organisation iranienne de défense des droits humains basée à Washington.
L'organisation a indiqué qu'un bilan national publié samedi soir en Iran faisait état de 201 morts et 747 blessés. Aucun de ces chiffres non officiels n'a pu être confirmé de manière indépendante.
Source: New York Times
Avec la mort de Khamenei, la République islamique d'Iran renvoyée dans «les poubelles de l'Histoire», dit le fils du chah
Avec la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, annoncée samedi, la République islamique d'Iran est renvoyée dans «les poubelles de l'Histoire», s'est réjoui le fils du défunt chah, Reza Pahlavi.
«Avec sa mort, la République islamique a effectivement pris fin et sera bientôt renvoyée dans les poubelles de l'Histoire», a écrit Reza Pahlavi sur X. «Aux forces armées, de sécurité, et à la police: toute tentative de soutenir un régime en train de s'effondrer est vouée à l'échec», a-t-il ajouté.
Reza Pahlavi, qui se présente comme une figure de transition, a appelé les Iraniens à «rester vigilants» pour le moment. «Le moment d'une présence massive et décisive dans les rues est très proche», a-t-il déclaré.
Dans une tribune dans le «Washington Post», il a ensuite remercié Donald Trump pour l'attaque menée samedi et réaffirmé qu'il était prêt à mener une transition de pouvoir en Iran. Il a affirmé que ce serait uniquement un rôle transitoire après avoir été critiqué, certains craignant qu'il ne rétablisse une monarchie.
Source: AFP
Incendie dans le port de Dubaï après des frappes de missiles iraniennes
Un incendie s'est déclaré dans le port de Dubaï à la suite d'une attaque de missiles iranienne, ont annoncé dimanche les autorités de l'émirat.
«Les autorités de Dubaï confirment que des débris résultant d'une interception aérienne ont provoqué un incendie sur l'un des postes d'amarrage du port de Djebel Ali. Les équipes de la défense civile de Dubaï sont immédiatement intervenues et poursuivent leurs efforts pour éteindre complètement l'incendie. Aucun blessé n'est à déplorer», ont-elles écrit dans un communiqué publié sur X.
Source: AFP
Comme en Iran, «nous tuerons» ceux qui «menacent les Américains» dans le monde, prévient Pete Hegseth
Le ministre de la Défense américain Pete Hegseth a déclaré samedi que les frappes des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, qui ont tué selon Washington l'ayatollah Ali Khamenei, envoyaient un message aux ennemis des Américains: «Nous vous tuerons».
µSi vous tuez ou menacez des Américains, où que ce soit dans le monde, comme l'Iran l'a fait, alors nous vous traquerons et nous vous tuerons», a écrit sur X Pete Hegseth.
Source: AFP
De puissantes détonations entendues à Téhéran
De puissantes détonations, dont l'origine n'est pas claire dans l'immédiat, ont retenti dans la nuit de samedi à dimanche à Téhéran, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.
Au moins trois détonations ont secoué la capitale iranienne vers 04h locales (00h30 GMT), tandis que des vrombissements s'apparentant à des appareils qui survolent Téhéran étaient entendus.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce de nouvelles frappes visant des sites militaires iraniens
L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir lancé une nouvelle série de frappes contre des sites militaires en Iran, visant des lanceurs de missiles balistiques et la défense antiaérienne de la République islamique.
«L'armée israélienne a lancé une nouvelle vague de frappes visant les batteries de missiles balistiques et les systèmes de défense antiaérienne du régime terroriste iranien», a-t-elle déclaré sur Telegram au lendemain du début de son attaque conjointe avec les Etats-Unis.
Source: AFP
Les médias iraniens annoncent la mort de la fille, du gendre et de la petite-fille de Khamenei
Les médias iraniens ont annoncé dimanche la mort, dans les frappes israéliennes et américaines, de la fille, du gendre et de la petite-fille du guide suprême Ali Khamenei.
«Après avoir pris contact avec des sources bien informées au sein de la famille du guide suprême, la nouvelle du martyre de la fille, du gendre et de la petite-fille du leader révolutionnaire a malheureusement été confirmée», a écrit l'agence de presse Fars, des informations également rapportées par d'autres médias iraniens.
Source: AFP
Les secours israéliens annoncent la mort d'une femme
Une femme d'une quarantaine d'années a été tuée samedi soir dans la région de Tel-Aviv à la suite de tirs de missiles iraniens sur Israël en riposte à l'attaque américano-israélienne sur l'Iran, ont annoncé les secours israéliens.
Les équipes du Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, «ont constaté le décès d'une femme d'environ 40 ans, présentant de graves blessures sur tout le corps», indique un communiqué de cette organisation.
Source: AFP