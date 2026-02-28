Avec la mort de Khamenei, la République islamique d'Iran renvoyée dans «les poubelles de l'Histoire», dit le fils du chah

Avec la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, annoncée samedi, la République islamique d'Iran est renvoyée dans «les poubelles de l'Histoire», s'est réjoui le fils du défunt chah, Reza Pahlavi.

«Avec sa mort, la République islamique a effectivement pris fin et sera bientôt renvoyée dans les poubelles de l'Histoire», a écrit Reza Pahlavi sur X. «Aux forces armées, de sécurité, et à la police: toute tentative de soutenir un régime en train de s'effondrer est vouée à l'échec», a-t-il ajouté.

Reza Pahlavi, qui se présente comme une figure de transition, a appelé les Iraniens à «rester vigilants» pour le moment. «Le moment d'une présence massive et décisive dans les rues est très proche», a-t-il déclaré.

Dans une tribune dans le «Washington Post», il a ensuite remercié Donald Trump pour l'attaque menée samedi et réaffirmé qu'il était prêt à mener une transition de pouvoir en Iran. Il a affirmé que ce serait uniquement un rôle transitoire après avoir été critiqué, certains craignant qu'il ne rétablisse une monarchie.

Source: AFP