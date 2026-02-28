L'Iran dit avoir lancé une attaque «de grande envergure» contre «l'ennemi»

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré dimanche avoir lancé une nouvelle vague d'attaques «de grande envergure» contre «l'ennemi» au lendemain du lancement des frappes israélo-américaines qui ont tué le Guide suprême iranien.

«Il y a quelques instants, les septième et huitième vagues de l'opération 'Promesse sincère 4' contre l'ennemi ont été lancées», ont indiqué les Gardiens, armée idéologique de la République islamique, dans un communiqué relayé par les médias locaux, sans préciser les cibles.

Huit morts en Israël

Huit personnes ont été tuées dans le centre d'Israël quand un bâtiment s'est effondré à la suite d'une de ces «frappes directes» de missile iranien, a annoncé la police.

«Les équipes médicales ont constaté le décès de cinq personnes», a déclaré la police dans un communiqué. Cet «impact direct» dans la ville de Bet Shemesh a causé «d'importants dégâts (...) et le bâtiment où se trouvaient des civils s'est effondré», a ajouté la police.

Trois morts aux Emirats arabes unis

Aux Emirats arabes unis, trois personnes ont été tuées et 58 blessées, ont indiqué les autorités, dans les frappes menées par l'Iran contre les pays du Golfe en riposte à l'attaque israélo-américaine.

Trois ressortissants pakistanais, népalais et bangladais ont été tués, a précisé le ministère de la Défense, indiquant que depuis le début des attaques iraniennes, les Emirats arabes unis avaient détecté 165 missiles balistiques, dont 152 ont été détruits, ainsi que deux missiles de croisière.

Source: AFP