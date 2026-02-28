Le point sur la situation à 14h
- L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne.
- Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que la vengeance de la mort de l'ayatollah était «un devoir légitime».
- La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président lui-même et le dignitaire religieux Alireza Arafi.
- Le chef des gardiens de la révolution, le chef d'état-major de l'armée et le chef des renseignements intérieurs ont également été tués dans les frappes de samedi, selon les médias iraniens. Au total, Israël affirme avoir tué 40 responsables dans sa frappe initiale.
- Des explosions ont retenti à plusieurs endroits dimanche matin en Israël, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite, à Bahreïn, à Oman, où les Etats-Unis ont fait évacuer leur ambassade, ou encore aux Emirats arabes unis, où le célèbre hôtel Burj al-Arab, a dû être évacué après une attaque de drones. De son côté, l'Iran a revendiqué une «attaque d'envergure».
- Au moins huit personnes sont mortes en Israël et trois aux Emirats arabes unis, où 58 blessés ont également été dénombrés.
Deux missiles iraniens ont été tirés en direction de Chypre, selon des responsables du Royaume-Uni.
- Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent» en cas de représailles.
- Israël a pour sa part annoncé de nouvelles frappes sur Téhéran, dimanche en fin de matinée.
- Aucun Suisse n'a été blessé dans les différentes attaques, selon le Département fédéral des affaires étrangères.
L'Iran dit avoir lancé une attaque «de grande envergure» contre «l'ennemi»
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré dimanche avoir lancé une nouvelle vague d'attaques «de grande envergure» contre «l'ennemi» au lendemain du lancement des frappes israélo-américaines qui ont tué le Guide suprême iranien.
«Il y a quelques instants, les septième et huitième vagues de l'opération 'Promesse sincère 4' contre l'ennemi ont été lancées», ont indiqué les Gardiens, armée idéologique de la République islamique, dans un communiqué relayé par les médias locaux, sans préciser les cibles.
Huit morts en Israël
Huit personnes ont été tuées dans le centre d'Israël quand un bâtiment s'est effondré à la suite d'une de ces «frappes directes» de missile iranien, a annoncé la police.
«Les équipes médicales ont constaté le décès de cinq personnes», a déclaré la police dans un communiqué. Cet «impact direct» dans la ville de Bet Shemesh a causé «d'importants dégâts (...) et le bâtiment où se trouvaient des civils s'est effondré», a ajouté la police.
Trois morts aux Emirats arabes unis
Aux Emirats arabes unis, trois personnes ont été tuées et 58 blessées, ont indiqué les autorités, dans les frappes menées par l'Iran contre les pays du Golfe en riposte à l'attaque israélo-américaine.
Trois ressortissants pakistanais, népalais et bangladais ont été tués, a précisé le ministère de la Défense, indiquant que depuis le début des attaques iraniennes, les Emirats arabes unis avaient détecté 165 missiles balistiques, dont 152 ont été détruits, ainsi que deux missiles de croisière.
Source: AFP
Nouvelles explosions entendues à Abou Dhabi, Dubaï, Doha et Manama
Des journalistes de l'AFP et des habitants ont entendu de nouvelles explosions dans plusieurs villes du Golfe, à Dubaï, Abou Dhabi, Doha et Manama, dimanche, au deuxième jour de frappes iraniennes dans le Golfe en riposte à l'attaque israélo-américaine.
Des journalistes de l'AFP ont entendu plusieurs détonations à Dubaï, tandis que des résidents d'Abou Dhabi signalaient de fortes explosions. Des sirènes ont retenti à Manama, où des correspondants ont également entendu des explosions, tandis que dans la capitale qatarie un journaliste a perçu une faible détonation.
Source: AFP
Plusieurs blessés en Israël, dont une fillette dans un «état grave»
Les secours israéliens ont annoncé que plusieurs personnes avaient été blessées dimanche, dont une fillette dans un «état grave», dans la région de Bet Shemesh (centre), après de nouveaux tirs de missiles iraniens.
«Des équipes de secours soignent plusieurs blessés, dont une fillette dans un état grave», a déclaré le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge. Selon un porte-parole des pompiers, leurs équipes "continuent d'intervenir sur place et extraient des victimes des décombres».
Source: AFP
L'Opep+ augmente sa production de pétrole face à la guerre en Iran
L'Arabie saoudite, la Russie et six autres membres de l'Opep+ ont augmenté dimanche leurs quotas de production de pétrole de 206'000 barils par jour pour le mois d'avril, un volume supérieur aux anticipations, alors que la guerre en Iran déstabilise le Moyen-Orient et les routes d'acheminement du brut.
Les huit membres du groupe «ont convenu d'un ajustement de la production de 206'000 barils par jour», qui «sera mis en oeuvre en avril», selon le communiqué de l'Organisation des pays exportateurs, qui cite l'équilibre du marché, sans faire mention directe de l'Iran.
Source: AFP
Le Royaume-Uni appelle ses ressortissants dans quatre pays à «rester à l'abri»
Le ministère britannique des Affaires étrangères a exhorté dimanche les citoyens britanniques se trouvant au Bahreïn, au Koweït, au Qatar et aux Emirats arabes unis à «rester à l'abri sur place» face à l'escalade du conflit au Moyen-Orient.
Le ministère …«déconseille désormais tout voyage vers le Bahreïn, le Koweït, le Qatar et les Emirats arabes unis, sauf en cas de nécessité absolue», a-t-il indiqué sur X.
Source: AFP
L'ambassade des Etats-Unis en Jordanie exhorte son personnel à éviter ses locaux
La mission diplomatique des Etats-Unis à Amman, la capitale jordanienne, a exhorté dimanche son personnel à éviter le complexe de l'ambassade en invoquant un risque d'attaque.
«L'ambassade américaine en Jordanie a donné pour instruction à tout le personnel de la mission de continuer à se confiner et d'éviter le complexe de l'ambassade américaine à Amman, car il pourrait être pris pour cible», a-t-elle dit dans un communiqué.
Cette annonce intervient au lendemain de l'interception de plusieurs missiles balistiques par le royaume, alors que l'Iran ripostait par des frappes dans la région à la suite des attaques américaines et israéliennes.
Source: AFP
Le pape appelle à la fin de la «spirale de la violence» au Moyen-Orient
Le pape Léon XIV a appelé dimanche à mettre fin à la "spirale de la violence" au Moyen-Orient, après les attaques lancées par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran qui a riposté par des frappes.
«Face à la possibilité d'une tragédie d'ampleur énorme, j'exhorte les parties impliquées à assumer la responsabilité morale de stopper cette spirale de la violence avant qu'elle n'entraîne une fracture irréparable», a déclaré le pape à la foule de fidèles place Saint-Pierre.
Source: AFP
Le président israélien espère «une nouvelle ère» pour le Moyen-Orient
Le président israélien Isaac Herzog a dit dimanche espérer «une nouvelle ère» pour le Moyen-Orient, y compris l'Iran, après les attaques menées par Israël et les Etats-Unis contre la République islamique.
«C'est un effort historique pour changer la trajectoire au Moyen-Orient vers un avenir différent, un avenir de paix», a déclaré Isaag Herzog en inspectant un site à Tel-Aviv, dans le centre d'Israël, touché la veille par un missile iranien.
«Nous triompherons et, espérons-le, nous apporterons une nouvelle ère au Moyen-Orient et à l'Iran», a-t-il ajouté.
Source: AFP
De nouvelles explosions entendues au-dessus de Tel Aviv
Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti et des explosions ont été entendues dimanche au-dessus de la ville de Tel-Aviv, alors que l'Iran mène des frappes sur Israël, a rapporté une journaliste de l'AFP.
Une douzaine d'explosions provenant de systèmes de défense aérienne interceptant des missiles ont résonné dans le ciel de Tel-Aviv, selon la journaliste.
Une personne a été tuée en Israël depuis que l'Iran a commencé à lancer des missiles sur le pays en réponse à une vague d'attaques américano-israéliennes contre la République islamique samedi matin.
Source: AFP
Des drones interceptés à Erbil, sirènes au consulat américain en Irak
Les systèmes de défense américains ont intercepté au moins deux drones dimanche au-dessus de la ville d'Erbil, dans le nord de l'Irak, tandis que des sirènes retentissaient au consulat américain, a rapporté un journaliste de l'AFP.
Des explosions ont été entendues et de la fumée était visible dans le ciel, a rapporté le journaliste depuis les environs du consulat à Erbil.
Plus tôt dans la journée de dimanche, l'armée iranienne a dit avoir pris pour cible des bases américaines dans la région du Kurdistan irakien, où se trouve Erbil.
Source: AFP
La France ne peut que «se satisfaire» de la mort d'Ali Khamenei
La France ne peut que «se satisfaire» de la mort du guide suprême iranien, Ali Khamenei, lors des bombardements américains et israéliens sur l'Iran car il était «un dictateur sanguinaire», a estimé dimanche la porte-parole du gouvernement français, Maud Bregeon.
«Le mollah Khamenei était un dictateur sanguinaire qui a opprimé son peuple, avili les femmes, les jeunes, les minorités, et il est encore récemment responsable de la mort de milliers de civils dans son pays et dans la région. On ne peut donc que se satisfaire de sa disparition», a-t-elle déclaré au Grand Jury RTL/M6/Le Figaro/Public Sénat.
Source: AFP
Les USA appellent leurs ressortissants à éviter les hôtels de la capitale du Bahreïn
L'ambassade des Etats-Unis à Manama a exhorté dimanche les Américains à éviter les hôtels de la capitale du Bahreïn, les avertissant qu'ils pourraient devenir des cibles potentielles après que le Crowne Plaza a été touché par des frappes.
«L'ambassade des Etats-Unis à Bahreïn a reçu des informations confirmées selon lesquelles l'hôtel Crowne Plaza à Manama a été frappé le 1er mars 2026, faisant des blessés. Nous avertissons les citoyens américains se trouvant à Bahreïn que les hôtels pourraient être la cible de futures attaques, et nous les encourageons à éviter les hôtels à Manama», a indiqué l'ambassade dans un message publié sur X.
Plus tôt dimanche, un correspondant de l'AFP avait constaté des dégâts à l'hôtel Crowne Plaza après avoir entendu des explosions. Samedi à Manama, les attaques iraniennes ont vu des drones et des éclats d'obus s'abattre sur des immeubles résidentiels, des vidéos sur les réseaux sociaux montrant de la fumée et des flammes s'élevant de gratte-ciels.