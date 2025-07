L'autorité italienne de la concurrence s'inquiète que l'intégration de Meta AI à WhatsApp puisse créer une dépendance des utilisateurs. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'Italie a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête à l'encontre du géant des réseaux sociaux Meta pour violation potentielle des lois européennes sur la concurrence, suite à l'installation d'un outil d'intelligence artificielle (IA) sur la messagerie WhatsApp.

Meta, qui détient aussi Facebook et Instagram, a fait apparaître il y a plusieurs mois sur les écrans de la messagerie WhatsApp «Meta AI», un outil conversationnel basé sur l'IA.

«En mars 2025, Meta, qui occupe une position dominante sur le marché des applications de communication grand public, a décidé de préinstaller son service d'intelligence artificielle sur l'application WhatsApp», a déclaré l'autorité italienne de la concurrence. «Ce faisant, Meta pourrait 'imposer' l'utilisation de son chatbot et de ses services d'assistance IA à ses utilisateurs», précise-t-elle.

Des utilisateurs «prisonniers»

D'après l'autorité italienne de la concurrence, en combinant Meta AI et WhatsApp, Meta pourrait «orienter sa clientèle vers le marché émergent, non pas par le biais d'une concurrence fondée sur le mérite, mais en 'imposant' aux utilisateurs la disponibilité de deux services distincts, ce qui pourrait nuire à ses concurrents».

Rome a déclaré qu'elle enquêtait sur l'entreprise «en étroite collaboration avec les services compétents de la Commission européenne» pour violation potentielle du droit européen. Selon les autorités italiennes, il y a un risque que les utilisateurs deviennent «prisonniers» ou «fonctionnellement dépendants de Meta AI», car «en utilisant les informations fournies au fil du temps, il semble que les réponses générées par le service deviennent de plus en plus utiles et pertinentes».