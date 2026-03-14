Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 687 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
L'Iran demande aux habitants des Emirats arabes unis à s'éloigner des ports
Les forces armées iraniennes ont averti samedi qu'elles considéraient les ports des Emirats arabes unis comme des cibles légitimes et appelé les habitants à se tenir à l'écart, au 15e jour de la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis.
«Nous informons les dirigeants émiratis que la République islamique d'Iran considère comme son droit légitime de défendre sa souveraineté nationale et son territoire en frappant des missiles ennemis américains situés dans les ports, les docks et les cachettes de l'armée américaine» aux Emirats, a déclaré dans un communiqué le centre de commandement interarmées Khatam al-Anbiya. Le texte, diffusé par la télévision d'Etat, appelle la population à «évacuer» ces zones.
De la fumée s'élevait samedi depuis une importante installation pétrolière des Emirats arabes unis, selon un journaliste de l'AFP, semblant résulter d'une nouvelle frappe contre les infrastructures pétrolières du Golfe.
Des nuages de fumée sombre se dégageaient de Fujaïrah, qui abrite un port important où des attaques iraniennes ont déjà visé un dépôt de pétrole et une plateforme commerciale. Un terminal d'exportation de pétrole se trouve également sur place.
Source: AFP
Aucune infrastructure pétrolière endommagée après le bombardement d'une île stratégique
Aucune infrastructure pétrolière n'a été endommagée sur l'île stratégique de Kharg, hub pétrolier de l'Iran situé dans le Golfe, a rapporté l'agence de presse Fars, après des frappes américaines vendredi contre des sites militaires que Donald Trump affirme avoir «complètement détruit».
Durant cette attaque, 15 explosions ont été entendues mais «aucune infrastructure pétrolière n'a été endommagée», écrit samedi l'agence Fars citant des «sources sur le terrain» non identifiées. Selon Fars, «l'ennemi a tenté d'endommager les défenses de l'armée, la base navale Joshan, la tour de contrôle de l'aéroport et le hangar à hélicoptères de la Continental Shelf Oil Company».
Ile broussailleuse à environ 30 kilomètres des côtes, Kharg abrite le plus grand terminal d'exportation de pétrole de l'Iran qui assure environ 90% de ses exportations de brut, selon une récente note de la banque américaine JP Morgan.
Vendredi soir, le président américain Donald Trump a déclaré, sur son réseau Truth Social, avoir «complètement détruit» des cibles militaires sur l'île et prévenu qu'il détruirait aussi ses infrastructures pétrolières «si l'Iran, ou quiconque d'autre venait à faire quoi que ce soit pour entraver le passage libre et sûr des navires dans le détroit d'Ormuz».
«Toutes les installations pétrolières, économiques et énergétiques appartenant à des compagnies pétrolières de la région en partie détenues par les Etats-Unis ou qui coopèrent avec les Etats-Unis seront immédiatement détruites et réduites en cendres», a menacé en retour le porte-parole du quartier général central de Khatam al-Anbiya, affilié aux Gardiens de la Révolution, cité par les médias iraniens.
Source: AFP
Washington offre une récompense de 10 millions de dollars pour des informations sur les dirigeants iraniens
Les Etats-Unis ont annoncé vendredi offrir une récompense de 10 millions de dollars en vue d'informations sur le sort des dirigeants iraniens, y compris le nouveau guide suprême, visant en particulier les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran.
L'appel vise aussi bien Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême, que le chef de la sécurité Ali Larijani, selon un avis diffusé par le département d'Etat américain.
Source: AFP
Au moins 56 musées et sites historiques endommagés par la guerre
Le ministère iranien du Patrimoine culturel et du Tourisme a fait état samedi de dégâts sur au moins 56 musées et sites historiques à travers l'Iran, au 15e jour de guerre contre Israël et les Etats-Unis.
A Téhéran, les bombardements israélo-américains ont endommagé dès les premiers jours le palais du Golestan, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Ce site, parfois comparé à Versailles, est l'un des plus anciens de la capitale iranienne et servait de résidence à la dynastie royale Qadjar (1789-1925).
Selon le ministère iranien du Patrimoine culturel, la province de Téhéran est celle qui compte le plus de monuments endommagés (19), à des degrés divers. A Ispahan, dans le centre du pays, la place Naqsh-e-Jahan, un joyau architectural construit au XVIIe siècle et entouré de mosquées, d'un palais et d'un bazar historique, a notamment subi des dégâts.
A Bouchehr, cité portuaire sur le Golfe, plusieurs demeures ont été touchées dans le quartier historique de port Siraf, qui compte nombre de bâtisses centenaires ou bicentenaires.
Source: AFP
Le Hamas exhorte l'Iran à cesser de bombarder ses voisins
Le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a exhorté samedi son allié l'Iran à cesser ses frappes contre ses voisins du Golfe en représailles aux attaques américano-israéliennes dont il est la cible.
"Tout en affirmant le droit de la République islamique d'Iran à riposter à cette agression par tous les moyens disponibles, conformément aux normes et au droit international, le mouvement appelle ses frères en Iran à ne pas prendre pour cible les pays voisins", a écrit le Hamas sur Telegram.
Source: AFP
L'armée israélienne demande aux habitants de certains quartiers de Tabriz d'évacuer
L'armée israélienne a demandé samedi aux habitants d'une zone industrielle de l'ouest de Tabriz, dans le nord de l'Iran, d'évacuer en prévision d'opérations militaires «dans les prochaines heures»."
«Pour votre sécurité et votre santé, nous vous demandons de quitter immédiatement la zone», a écrit l'armée israélienne sur le réseau social X, carte à l'appui. Un avertissement qui n'avait aucune chance d'être lu par les intéressés, internet étant coupé en Iran depuis deux semaines.
Source: AFP
L'Iran lance une nouvelle salve de missiles vers Israël, rapporte un média d'Etat
L'Iran a lancé une nouvelles salve de missiles vers Israël, a rapporté la chaine de télévision d'Etat Irib dans la nuit de vendredi à samedi, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans sa troisième semaine.
Au même moment, l'armée israélienne a déclaré dans un communiqué avoir identifié des missiles tirés depuis l'Iran. «Nos systèmes de défense sont opérationnels pour intercepter la menace», a-t-elle assuré.
Source: AFP
L'armée américaine va déployer des troupes et des navires supplémentaires au Moyen-Orient
L'armée américaine va déployer des troupes du corps des Marines et des navires supplémentaires au Moyen-Orient, rapportent vendredi des médias américains, à l'approche du cap des deux semaines de guerre contre l'Iran.
Selon le New York Times, quelque 2500 Marines et trois navires de plus ont pris la direction de la région. Le Wall Street Journal cite des responsables américains selon lesquels le navire d'assaut Tripoli, basé au Japon, et les Marines qui lui sont attachés, se dirigent vers le Moyen-Orient.
Source: AFP
De puissantes explosions entendues à Téhéran, selon un journaliste de l'AFP
De puissantes explosions ont retenti vendredi soir à Téhéran, selon un journaliste de l'AFP, au quatorzième jour de la guerre qui oppose les Etats-Unis et Israël à l'Iran.
L'armée israélienne avait annoncé plus tôt avoir mené 7600 frappes en Iran depuis le début du conflit le 28 février. Le Pentagone a lui fait état de 15'000 cibles attaquées conjointement avec Israël contre l'Iran.
Source: AFP
La guerre pourrait coûter jusqu'à trois points de croissance aux économies africaines
Les pénuries de carburant provoquées par la guerre au Moyen-Orient pourraient coûter jusqu'à trois points de pourcentage de croissance aux économies africaines si elles persistent, s'est inquiété vendredi un haut responsable de la régulation énergétique régionale. «Il y a un certain climat de panique», a déclaré à l'AFP Geoffrey Aori, directeur général de l'Association régionale des régulateurs de l'énergie pour l'Afrique orientale et australe.
Les cours mondiaux du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril cette semaine en raison de la guerre déclenchée le 28 février par des frappes Israelo-americaines sur l'Iran, qui mène depuis des représailles contre des cibles dans plusieurs pays de la région. Teheran cible notamment le détroit d'Ormuz, de facto bloqué, par lequel transite en temps de paix un cinquième de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié.
Source: AFP
L'Iran affirme avoir détruit 111 drones ennemis depuis le début de la guerre
Le Corps des Gardiens de la Révolution iraniens (CGRI) a affirmé vendredi avoir abattu 111 drones ennemis «de différents types» depuis le début de la guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israel le 28 février.
«Un drone armé MQ-9 à Firouzabad, dans la province de Fars (sud de l'Iran), et un autre dans le ciel de Tabriz (nord-ouest) ont été interceptés et détruits par le nouveau système de défense avancé du CGRI», ont affirmé vendredi les Gardiens sur leur site internet Sepah News. «Le nombre total de drones détruits à ce jour est de 111, de différents types», ont-ils ajouté.
Source: AFP
La guerre se terminera «quand je le sentirai dans mes tripes»
Donald Trump a annoncé vendredi vouloir frapper «très fort» l'Iran «la prochaine semaine», signalant qu'une fin de l'opération militaire n'était pas pour tout de suite, tout en remettant à plus tard la perspective d'un renversement du pouvoir à Téhéran.
La guerre se terminera «quand je le sentirai dans mes tripes», a-t-il dit. Le président américain a par ailleurs minimisé la question du soutien russe à Téhéran. Les Etats-Unis vont frapper l'Iran «très fort au cours de la prochaine semaine», a affirmé Donald Trump dans un entretien diffusé vendredi à la radio Fox News.
Le président américain a par ailleurs indiqué que la Marine américaine pourrait effectuer des escortes de pétroliers à travers le détroit d'Ormuz après les menaces des dirigeants iraniens de le bloquer, sans toutefois indiquer que de telles opérations seraient imminentes.
«Nous le ferions si nous le devions. Mais vous savez, on espère que les choses se passeront très bien», a-t-il déclaré. Un renversement du pouvoir par le peuple en Iran se produira «probablement», mais «peut-être pas immédiatement», a-t-il estimé par ailleurs pendant la même interview.
«Quand ils (ndlr: les dirigeants et forces de sécurité iraniennes) se baladent avec des mitrailleuses et qu'ils les abattent et qu'ils disent 'tous ceux qui manifestent, on va vous avoir dans les rues', je pense que c'est un gros obstacle à franchir pour les gens qui n'ont pas d'armes», a déclaré le président américain.
Source: AFP
Environ 1750 voyageurs suisses toujours bloqués au Moyen-Orient
Le nombre de voyageurs suisses enregistrés via l'application Travel Admin a continué de baisser après l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. Selon les dernières données fournies par la Confédération vendredi après-midi, un peu plus de 1750 personnes étaient encore enregistrées.
Jeudi, on comptait encore environ 1900 voyageurs inscrits sur la plateforme. C'est aux Émirats arabes unis que se trouve actuellement le plus grand nombre de ressortissants suisses, soit un millier, selon les informations fournies par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Le Qatar accueille 170 personnes et Oman 230. En Israël, 120 personnes non résidentes sont encore enregistrées, contre 60 au Liban.
Source: ATS