L'Iran demande aux habitants des Emirats arabes unis à s'éloigner des ports

Les forces armées iraniennes ont averti samedi qu'elles considéraient les ports des Emirats arabes unis comme des cibles légitimes et appelé les habitants à se tenir à l'écart, au 15e jour de la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis.

«Nous informons les dirigeants émiratis que la République islamique d'Iran considère comme son droit légitime de défendre sa souveraineté nationale et son territoire en frappant des missiles ennemis américains situés dans les ports, les docks et les cachettes de l'armée américaine» aux Emirats, a déclaré dans un communiqué le centre de commandement interarmées Khatam al-Anbiya. Le texte, diffusé par la télévision d'Etat, appelle la population à «évacuer» ces zones.

De la fumée s'élevait samedi depuis une importante installation pétrolière des Emirats arabes unis, selon un journaliste de l'AFP, semblant résulter d'une nouvelle frappe contre les infrastructures pétrolières du Golfe.

Des nuages de fumée sombre se dégageaient de Fujaïrah, qui abrite un port important où des attaques iraniennes ont déjà visé un dépôt de pétrole et une plateforme commerciale. Un terminal d'exportation de pétrole se trouve également sur place.

Source: AFP