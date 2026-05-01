Trump n'est «pas satisfait» de la nouvelle proposition de l'Iran, qu'il menace de «pulvériser»

Le président américain Donald Trump s'est dit vendredi «pas satisfait» de la dernière proposition iranienne destinée à relancer les négociations deux mois après le début de la guerre.

«A l'heure qu'il est, je ne suis pas satisfait par ce qu'ils offrent», a déclaré Donald Trump à la presse depuis les jardins de la Maison-Blanche, tout en répétant qu'à son sens les dirigeants iraniens sont «désarticulés» et incapables de s'entendre sur une stratégie de sortie du conflit.

«La République islamique a transmis jeudi soir le texte de sa dernière proposition au Pakistan, médiateur dans les discussions avec les Etats-Unis», a dit l'agence officielle iranienne Irna, sans plus de détails.

Interrogé sur une reprise des combats, suspendus depuis le cessez-le-feu du 8 avril, le président américain a confié sa préférence pour une solution négociée. «Est-ce qu'on veut les pulvériser une fois pour toutes? Ou est-ce qu'on veut essayer de conclure un accord? Telles sont les options», a-t-il résumé. «Je ne préfère pas» la première possibilité «pour une raison d'humanité, mais c'est une option», a-t-il ajouté.

Source: AFP