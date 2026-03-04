DE
Moscou accuse Kiev
Un navire gazier russe coule au large de la Libye après des explosions

Un navire russe transportant du gaz naturel liquéfié a sombré en Méditerranée entre la Libye et Malte. Des «explosions soudaines» d'origine inconnue ont provoqué un incendie avant son naufrage.
Publié: il y a 22 minutes
Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
Un bateau russe a sombré au large de la Libye.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Un navire russe transportant du gaz naturel liquéfié a coulé en Méditerranée, entre la Libye et Malte, après des «explosions soudaines» d'origine inconnue, ont annoncé mercredi les autorités libyennes. Un appel de détresse émanant de l'ARCTIC METAGAZ a été reçu dans la soirée de mardi, a indiqué l'Autorité libyenne des ports et du transport maritime. Les explosions ont été «suivies d'un énorme incendie ayant conduit à son naufrage complet», a-t-elle précisé.

La Russie a dans la foulée accusé l'Ukraine d'avoir attaqué la veille un méthanier russe avec des drones navals. L'attaque contre le navire Arctic Metagaz «a été lancée depuis les côtes libyennes au moyen de vedettes sans équipage appartenant à l'Ukraine», a affirmé le ministère russe des Transports dans un communiqué, précisant que les 30 membres d'équipage étaient sains et saufs. 

