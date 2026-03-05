La chanteuse Britney Spears, 44 ans, a été arrêtée mercredi soir en Californie pour conduite sous emprise, selon le shérif du comté de Ventura. Libérée jeudi matin, elle comparaîtra devant un tribunal le 4 mai.

AFP Agence France-Presse

La chanteuse américaine Britney Spears a été brièvement arrêtée mercredi soir et placée en détention dans la nuit en Californie, avant d'être rapidement relâchée, selon les archives publiques du shérif du comté de Ventura, près de Los Angeles. Agée de 44 ans, l'interprète de «...Baby One More Time» et «Oops!... I Did It Again», a été interpellée pour conduite sous emprise, selon les confidences de sources policières à plusieurs tabloïds américains. Les archives du shérif montrent qu'elle a été arrêtée mercredi soir, avant d'être brièvement placée en détention dans la nuit, puis relâchée jeudi au petit matin.

Sa remise en liberté s'accompagne d'une mention «verbaliser et relâcher», courante dans les cas de conduite en état d'ébriété ou sous l'influence de stupéfiants. Sa comparution devant un tribunal a été fixée au 4 mai prochain. «Il s'agit d'un incident malheureux et totalement inexcusable. Britney va prendre les mesures qui s'imposent et se conformer à la loi», a réagi un de ses représentants, dans un communiqué transmis au site Deadline. «Espérons que cela puisse être le premier pas vers un changement attendu depuis longtemps dans la vie de Britney.»

Un livre sur son histoire

L'ex-star de la pop, qui a régné sur la planète musique dans les années 2000, a eu une vie mouvementée, sur laquelle elle est revenue dans son autobiographie, «La Femme en moi», publié en octobre 2023. Ce livre avait permis à la chanteuse de se réapproprier son histoire, une fois libérée de la tutelle qui a réglé chaque aspect de sa vie pendant 13 ans. «J'aimais boire, mais je n'ai jamais perdu le contrôle», y écrit-elle, en reconnaissant aussi avoir pris de l'Adderall, un antidépresseur très courant aux Etats-Unis.

Elle y revient sur son enfance pauvre passée dans l'ombre d'un père alcoolique, ses déboires amoureux avec Justin Timberlake, et le harcèlement des paparazzis. Elle y révèle que Justin Timberlake l'a poussée à avorter au cours de leur relation. Après sa descente aux enfers en 2007, la chanteuse avait été placée sous la tutelle de son père Jamie Spears, qui contrôlait son argent et sa vie privée, alors même qu'elle enchaînait les concerts à Las Vegas. Poussée par ses fans, rassemblés sous le slogan «Free Britney», la pop star a fini par se rebeller et la justice américaine a cassé cette tutelle en 2021.