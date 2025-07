Netanyahu étudie «d'autres options» que les négociations

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu accuse le Hamas d'entraver la libération des otages à Gaza. Il envisage d'autres options avec les États-Unis pour résoudre la crise, tandis que des ministres d'extrême droite appellent à des mesures plus radicales.

Les négociations ont échoué à Doha. Photo: IMAGO/Cover-Images

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réaffirmé vendredi que le mouvement islamiste du Hamas faisait «obstacle» à un accord de libération des otages détenus dans la bande de Gaza, et a dit envisager «d'autres options». «Le Hamas est l'obstacle à un accord de libération des otages», a-t-il répété dans un communiqué publié par ses services.

«En collaboration avec nos alliés américains, nous étudions actuellement d'autres options pour ramener nos otages chez eux, mettre fin au règne terroriste du Hamas et garantir une paix durable pour Israël et notre région», a-t-il ajouté. Netanyahu n'a pas donné de détails sur les «options» envisagées.

L'extrême droite salue l'échec des négociations

Le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir a de son côté décrit «la voie royale pour libérer les otages» dans un communiqué publié sur Telegram. «Arrêt complet de l'aide 'humanitaire', occupation totale de la bande de Gaza, destruction totale du Hamas, encouragement à l'immigration, colonisation», a-t-il listé avant de s'adresser à Netanyahu, l'appelant à simplement en «donner l'ordre».

Autre figure de l'extrême droite israélienne, Bezalel Smotrich, le ministre des Finances a quant à lui salué l'échec des pourparlers indirects avec le Hamas, en l'assimilant à un processus «humiliant». «Monsieur le Premier ministre, l'heure de la victoire a sonné», a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux.

Le Hamas accuse l'émissaire américain de revirement

Israël est engagé dans une guerre contre le mouvement islamiste du Hamas dans la bande de Gaza depuis plus de 21 mois, après une attaque sans précédent de ce dernier en Israël le 7 octobre 2023. Les négociations indirectes entre Israël et le Hamas en vue d'un cessez-le-feu sont dans l'impasse, plus de deux semaines après avoir commencé.

L'émissaire américain Steve Witkoff a acté jeudi l'échec de ces pourparlers menés à Doha sous médiation qatarie, américaine et égyptienne, et annoncé le rappel pour consultation de l'équipe américaine, mettant en cause la bonne foi du Hamas. Bassem Naïm, important membre du bureau politique du Hamas, a accusé vendredi l'émissaire américain de revirement.

«Les déclarations négatives de l'émissaire américain Witkoff vont complètement à l'encontre du contexte dans lequel s'est déroulé le dernier cycle de négociations - et il le sait parfaitement. Elles s'inscrivent dans une logique de soutien à la position israélienne», a-t-il dit à l'AFP.