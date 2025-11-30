Quatre étrangers blessés dans une attaque présumée de colons en Cisjordanie
Trois Italiens et une Canadienne ont été pris en charge dimanche à l'hôpital de Jéricho après avoir été agressés par des colons en Cisjordanie occupée, a rapporté l'une des victimes à l'AFP qui a souhaité garder l'anonymat.
Ils séjournaient dans la zone de Duyuk, à l'ouest de Jéricho, dans le centre de la Cisjordanie, un territoire occupé par Israël depuis 1967, raconte une des membres du groupe que l'agence de presse officielle palestinienne Wafa a qualifié de «militants internationaux».
«Nous dormions la nuit (...), dix colons masqués sont arrivés, deux avaient des armes à feu, certains des bâtons», a-t-elle raconté. «Ils m'ont donné plusieurs coups au visage, aux côtes, à la hanche.» «Cela a duré environ 10 à 15 minutes. Ensuite, ils ont pris toutes nos affaires. Ils ont volé mon passeport, mon téléphone, mon portefeuille, mes cartes bancaires, puis ils sont partis», a-t-elle ajouté.
D'après le directeur de l'hôpital public de Jéricho, Riyad Eid, les quatre ressortissants étrangers sont arrivés dans son établissement «ce matin» avant d'être autorisés à sortir plus tard dans la journée. «Ils souffraient pour certains de contusions au visage et à la poitrine, et l'un d'eux a été frappé dans une zone sensible», décrit le médecin à l'AFP sans davantage de détails.
Source: AFP
En messager de paix, le pape appelle les Libanais à «rester dans leur pays»
Le pape Léon XIV a exhorté dimanche les Libanais à «rester» dans leur pays, où l'effondrement économique a aggravé l'émigration massive, et appelé à la «réconciliation» pour surmonter les profonds clivages politiques et communautaires dans le pays.
«Il arrive parfois qu'il soit plus facile de fuir ou, tout simplement, plus pratique d'aller ailleurs. Il faut vraiment du courage et de la clairvoyance pour rester ou revenir dans son pays», a-t-il déclaré dans son premier discours aux autorités libanaises.
Le pape a appelé le Liban miné par les crises à «emprunter la voie difficile de la réconciliation» pour refermer les «blessures personnelles et collectives».
Source: AFP
Après Istanbul, le pape Léon XIV est arrivé au Liban
Léon XIV est arrivé dimanche à Beyrouth pour une visite de 48 heures au Liban où il est attendu avec un message de paix, a constaté un journaliste de l'AFP à bord de l'avion papal.
Le pape de 70 ans doit rencontrer le président Joseph Aoun et prononcer en fin d'après-midi un discours devant les autorités et le corps diplomatique au palais présidentiel.
Parmi les autres temps forts de cette visite au Liban où il est attendu avec ferveur, il y a une rencontre avec les jeunes du pays, une messe en plein air avec 100'000 personnes et une prière silencieuse sur le site de l'explosion du port, qui a fait plus de 220 morts et dévasté une grande partie de la capitale libanaise.
Le pape est arrivé d'Istanbul, où il a passé trois jours. Il était le cinquième souverain pontif à se rendre en Turquie.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir mené une série de frappes contre le Hezbollah dans le sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir mené de nouvelles frappes contre le Hezbollah dans le sud du Liban, au moment où elle intensifie ses attaques sur le territoire libanais malgré un cessez-le-feu avec le mouvement pro-iranien qu'elle accuse de chercher à se réarmer.
«Il y a peu, l'armée israélienne a frappé et démantelé des infrastructures terroristes du Hezbollah dans plusieurs zones dans le sud du Liban», écrit l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce le lancement d'une «vaste opération» dans le nord de la Cisjordanie
L'armée israélienne a annoncé mercredi le lancement d'une «vaste opération» contre des groupes armés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée.
«Pendant la nuit (de mardi à mercredi), les forces (israéliennes) ont commencé à opérer dans le cadre d'une vaste opération antiterroriste dans la région du nord de la Samarie», indique l'armée dans un communiqué en utilisant de le nom biblique utilisé par les Israéliens pour qualifier le nord de la Cisjordanie.
Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un déploiement dans le cadre de son «opération antiterroriste» lancée en janvier 2024 et visant principalement les camps de réfugiés palestiniens de la région, mais d'une «nouvelle opération».
Source: AFP
Des frappes pakistanaises en Afghanistan font au moins 10 morts
Au moins dix personnes, dont neuf enfants, ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi lors de frappes du Pakistan sur l'Afghanistan, a annoncé un porte-parole afghan. Les tensions sont vives entre les deux pays après une semaine d'affrontements meurtriers en octobre.
«La nuit dernière, vers minuit [...] dans la province de Khost, les forces pakistanaises ont bombardé la maison d'un civil [...] Neuf enfants (cinq garçons et quatre filles) et une femme ont été tués», a écrit Zabihullah Mujahid sur le réseau social X. Il a fait état d'autres frappes dans les régions frontalières de Kunar et Paktika, ayant fait quatre blessés.
Ces frappes surviennent sur fond de tensions avec Islamabad et au lendemain d'un attentat-suicide contre le quartier général des forces de sécurité pakistanaises dans une province frontalière de l'Afghanistan, qui n'a pas été revendiqué dans l'immédiat.
Le 11 novembre, une autre attaque devant un tribunal d'Islamabad avait fait 12 morts et des dizaines de blessés et avait été revendiquée par les talibans pakistanais, de même idéologie que les talibans ayant repris le pouvoir à Kaboul en 2021. Islamabad avait alors accusé une «cellule terroriste» d'avoir été «dirigée et guidée à chaque étape par le haut commandement basé en Afghanistan».
Source: ATS
Le Hezbollah enterre son chef militaire tué dans un bombardement israélien
Le Hezbollah a porté en terre lundi son chef militaire Haitham Ali Tabatabai, tué la veille par Israël dans la banlieue sud de Beyrouth, une attaque qui accentue encore la pression sur le Liban pour désarmer le mouvement pro-iranien. A l'appel de la formation chiite, des centaines de ses partisans sont descendus dans son fief de la banlieue sud de Beyrouth, pour les funérailles de celui que le mouvement a qualifié de «grand leader».
Jusque-là largement inconnu du grand public au Liban, il est le plus haut responsable du Hezbollah tué depuis la fin, il y a un an, de la dernière guerre qui a opposé le mouvement à Israël.
Dans cette banlieue densément peuplée de la capitale, des membres du Hezbollah en treillis ont porté son cercueil et ceux d'autres compagnons tués dans la frappe ciblée de dimanche, recouverts des drapeaux jaunes du groupe, au son de chants religieux, a rapporté un correspondant de l'AFP.
La foule, d'où émergeaient des portraits des dirigeants du Hezbollah et du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a scandé des slogans contre Israël et les Etats-Unis. Cet assassinat est intervenu alors qu'Israël a intensifié ces derniers temps ses frappes sur le territoire libanais malgré le cessez-le-feu, disant viser des membres ou infrastructures du Hezbollah qu'il accuse de se réarmer, ce que le mouvement dément.
Source: AFP
L'Iran condamne l'assassinat par Israël du chef militaire du Hezbollah au Liban
L'Iran a condamné lundi l'assassinat du chef militaire du Hezbollah, formation chiite alliée de Téhéran, tué la veille lors d'une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth.
«Le ministère iranien des Affaires étrangères condamne fermement l'assassinat lâche du grand commandant de la résistance islamique libanaise, le martyr Haitham Ali Tabatabai», a déclaré la diplomatie iranienne dans un communiqué.
Source: AFP
Une frappe israélienne sur Beyrouth a fait un mort et 21 blessés
La frappe qu'Israël a annoncé avoir menée dimanche sur la banlieue sud de Beyrouth, visant «le chef d'état major» du Hezbollah pro-iranien, a fait un mort et 21 blessés. L'annonce a été faite par le ministère libanais de la Santé dans un premier bilan.
«Il y a peu de temps, l'armée israélienne a attaqué le chef d'état-major du Hezbollah au coeur de Beyrouth, qui a dirigé le renforcement et l'armement de l'organisation terroriste», indique le bureau dans un communiqué. M. Netanyahu «a ordonné l'attaque sur recommandation du ministre de la Défense et du chef d'état-major», ajoute-il.
Cette attaque a frappé un immeuble de neuf étages dans une zone densément peuplée, fief du mouvement libanais, selon un correspondant de l'AFP.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir mené de nouvelles frappes contre le Hezbollah au Liban
L'armée israélienne a annoncé samedi avoir mené de nouvelles frappes contre le Hezbollah dans le sud et l'est du Liban, au moment où elle intensifie ses tirs sur le territoire libanais malgré un cessez-le-feu avec le mouvement pro-iranien, qu'elle accuse de chercher à se réarmer.
«Il y a peu, l'armée israélienne a frappé plusieurs lanceurs du Hezbollah qui avaient été récemment identifiés et qui étaient installés dans des sites militaires dans le sud du Liban», a précisé l'armée dans un communiqué, ajoutant que d'autres frappes avaient également été menées dans la plaine de la Bekaa (est).
Source: AFP