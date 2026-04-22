DE
FR

L'IA qui terrifie le monde
Anthropic enquête sur un accès non autorisé à son modèle Mythos

Un accès non autorisé au modèle d'IA Mythos d'Anthropic a été détecté. L'entreprise, qui avait lancé ce modèle en avril pour des tests restreints, fait face à son troisième incident de sécurité en un mois.
Publié: 08:28 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
Cet incident est le troisième problème de sécurité interne signalé chez Anthropic depuis un mois.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Anthropic a annoncé mardi enquêter sur un accès non autorisé à Mythos, son modèle d'IA le plus avancé, pour l'heure réservé à un cercle restreint d'entreprises en raison de ses puissantes capacités présentées comme capables de provoquer une vague sans précédent de cyberattaques. Selon Bloomberg, qui a dévoilé l'incident, un petit groupe d'utilisateurs professionnels a accédé au modèle via l'environnement informatique réservé aux prestataires externes d'Anthropic.

A lire aussi
Amazon investit 5 milliards de dollars de plus au capital d'Anthropic
La course à l'IA
Amazon investit 5 milliards de dollars de plus au capital d'Anthropic
L'IA «Mythos» inquiète le monde entier… mais cache une stratégie bien rodée
Le nouveau bébé d'Anthropic
Cette IA inquiète le monde entier… mais cache une stratégie bien rodée

«Nous enquêtons sur un signalement faisant état d'un accès non autorisé à Claude Mythos Preview via l'environnement d'un de nos prestataires tiers», a confirmé un porte-parole d'Anthropic auprès de l'AFP.

Troisième incident

L'accès s'est produit dans cet environnement informatique utilisé par ce sous-traitant pour le développement du modèle, et non pas via les systèmes qu'Anthropic utilise pour ses clients commerciaux, ce qui limite le périmètre potentiel de l'incident, selon des précisions obtenues par l'AFP.

L'entreprise n'a pas identifé à ce stade d'élement permettant de penser que l'incident ait dépassé ce périmètre. Anthropic avait lancé Mythos début avril auprès d'un groupe limité de partenaires américains – dont Amazon, Microsoft et Apple – pour qu'ils testent les capacités de ce modèle non public et résolvent les failles de cybersécurité détectés avant sa publication.

Cet incident est le troisième problème de sécurité interne signalé chez Anthropic depuis un mois.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus