Un drone houthi s'écrase sur un aéroport en Israël

Les Houthis ont apparemment attaqué un aéroport israélien. Le drone s'est écrasé à Eilat.
Photo: X
Natalie Zumkeller
Un drone houthi en provenance du Yémen s'est abattu dimanche sur le sud d'Israël. Selon les médias, il a touché l'aéroport Ramon d'Eilat. L'armée israélienne a fermé provisoirement son espace aérien, a-t-elle annoncé dans un communiqué.
