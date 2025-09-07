DE
FR

L'espace aérien est fermé
Un drone houthi s'écrase sur un aéroport en Israël

Un drone houthi en provenance du Yémen a frappé dimanche l'aéroport Ramon d'Eilat, dans le sud d'Israël. L'armée israélienne a réagi en fermant temporairement l'espace aérien dans la région.
Publié: 14:41 heures
Les Houthis ont apparemment attaqué un aéroport israélien. Le drone s'est écrasé à Eilat.
Photo: X
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie Zumkeller

Un drone houthi en provenance du Yémen s'est abattu dimanche sur le sud d'Israël. Selon les médias, il a touché l'aéroport Ramon d'Eilat. L'armée israélienne a fermé provisoirement son espace aérien, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Développement suit

