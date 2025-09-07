Israël: Un drone houthi s'écrase sur un aéroport

L'espace aérien est fermé Un drone houthi s'écrase sur un aéroport en Israël Un drone houthi en provenance du Yémen a frappé dimanche l'aéroport Ramon d'Eilat, dans le sud d'Israël. L'armée israélienne a réagi en fermant temporairement l'espace aérien dans la région. Publié: 14:41 heures Partager Partager Écouter Écouter

