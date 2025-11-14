DE
Pour 330 millions de dollars
Les Etats-Unis approuvent la première vente d'armes à Taïwan depuis le retour au pouvoir de Trump

Les Wtats-Unis ont approuvé leur première vente d’armes à Taïwan depuis le retour de Trump au pouvoir. Washington a validé une transaction potentielle de 330 millions de dollars portant sur des pièces détachées et équipements pour les F-16 et autres avions taïwanais.
Publié: il y a 8 minutes
Les Etats-Unis ont validé leur première vente d’armes à Taïwan depuis le retour de Donald Trump à la présidence.
Photo: IMAGO/UPI Photo
AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont approuvé la première vente d'armes à Taïwan depuis le retour au pouvoir du président américain Donald Trump, a annoncé vendredi le ministère taïwanais des Affaires étrangères.

«C'est la première fois que la nouvelle administration Trump annonce une vente d'armes à Taïwan», a déclaré le ministère des Affaires étrangères de l'île, après que le Département d'Etat américain a approuvé la vente potentielle à Taïwan de pièces détachées et d'équipements connexes d'une valeur de 330 millions de dollars pour ses avions de combat F-16 et d'autres appareils. 

