Les Etats-Unis ont validé leur première vente d’armes à Taïwan depuis le retour de Donald Trump à la présidence.
Photo: IMAGO/UPI Photo
AFP Agence France-Presse
Les Etats-Unis ont approuvé la première vente d'armes à Taïwan depuis le retour au pouvoir du président américain Donald Trump, a annoncé vendredi le ministère taïwanais des Affaires étrangères.
«C'est la première fois que la nouvelle administration Trump annonce une vente d'armes à Taïwan», a déclaré le ministère des Affaires étrangères de l'île, après que le Département d'Etat américain a approuvé la vente potentielle à Taïwan de pièces détachées et d'équipements connexes d'une valeur de 330 millions de dollars pour ses avions de combat F-16 et d'autres appareils.
