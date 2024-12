Les trois étoiles et le vert proviennent du passé

1/2 Le drapeau vert-blanc-noir à trois étoiles des rebelles remplace la bannière rouge-blanc-noire, devenue symbole du régime de Bachar al-Assad. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Trois étoiles rouges et du vert dans la bande supérieure. Le nouveau drapeau de la Syrie, symbole des rebelles qui ont fait fuir Bachar al-Assad (peut-être en Russie), est de toutes les images de la chute du régime. Mais que signifie cette bannière venue tout droit du passé?

La dynastie dictatoriale des Assad a tenu Damas d'une main de fer depuis la prise de pouvoir du père de Bachar, Hafez al-Assad, en 1970. Leur clan politique, le parti Baas, est au pouvoir depuis le coup d'Etat de 1963 – principalement sous l'appellation de République arabe syrienne.

C'est juste avant cette date, entre 1961 et 1963, que l'on retrouve la plus récente utilisation du drapeau vert, blanc et rouge à trois étoiles. Le symbole de la rébellion actuelle est en fait le drapeau de la République syrienne – sans la mention «arabe».

Première utilisation au départ de la France

Il faut remonter à 1930 pour retrouver le premier emploi du drapeau qui fait le tour de l'actualité mondiale depuis quelques jours. Le symbole national remplace celui de l'administration française, qui contrôle la région depuis 1920 et dont la tutelle dure jusqu'en 1946.

Les quatre couleurs qu'il contient – vert, blanc, noir et rouge, mais seulement pour les trois étoiles – sont les plus utilisées dans le monde arabe. Chaque bande représente l'un des califats ayant guidé le pays. Les trois étoiles, elles, font référence aux trois Etats qui constituaient initialement la République syrienne: Damas, Alep et Deir Ez-Zor.

Débarrassés d'Assad et de son drapeau?

En 1980, après tout juste huit ans d'une tentative d'alliance de la Syrie avec l'Egypte et la Libye, sous la bannière de l'Union des républiques arabes, le drapeau rouge-blanc-noir doté de ses deux étoiles vertes est adopté. C'est celui que le monde a connu lors de ces 45 dernières années, mais il a fini par représenter surtout la dictature du clan Assad.

En 2024, alors que la situation du pays doit encore se stabiliser, le drapeau des rebelles pourrait bien devenir le symbole national du renouveau pour le peuple syrien. Au vu des renversements successifs du pouvoir à Damas, dont le dernier en date sans énormes affrontements, la question est surtout de savoir combien de temps durera ce nouvel ancien drapeau...