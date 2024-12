La Russie prend ses distances avec Bachar al-Assad

Le nouveau pouvoir annonce la «dissolution» des services de sécurité

Le nouveau chef des services de renseignement syrien Anas Khattab a annoncé samedi un plan visant à «restructurer» l'institution tant redoutée sous le règne de Bachar al-Assad, qui passe par la «dissolution» de l'ensemble de ses branches. Durant les décennies de règne du clan Assad, les services sécuritaires étaient de véritables instruments de répression redoutés par la population syrienne.

Bien que la situation semble s'améliorer, le sort des dizaines de milliers de prisonniers et de disparus reste l'un des aspects les plus douloureux du conflit syrien. Photo: AFP

«L'institution sécuritaire sera réformée après la dissolution de tous les services et leur restructuration de manière à honorer notre peuple», a déclaré Anas Khattab, deux jours après avoir été nommé à son poste par les nouvelles autorités qui ont renversé Bachar al-Assad le 8 décembre.

«Les services de sécurité de l'ancien régime étaient nombreux et variés, portant des noms et des affiliations différents, mais tous avaient en commun d'avoir été imposés au peuple, accablé pendant plus de cinq décennies», a-t-il poursuivi.