Aucune trace sur Flightradar L'avion de Bachar al-Assad a disparu! Comment a-t-il pu atterir à Moscou?

L'ancien dirigeant syrien Assad a fui Damas dimanche, mais son avion a disparu des radars. Des sources ont alors supposé qu'il avait été abattu. Plus tard, la Russie a annoncé qu'Assad et sa famille se trouvaient à Moscou. Comment est-ce possible?