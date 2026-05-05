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ONG sous pression
Les travailleurs humanitaires de plus en plus exposés aux violences

Depuis 2023, près de 100 travailleurs de la Croix-Rouge ont perdu la vie, principalement au Soudan, en Iran et dans les territoires palestiniens, selon la FICR à Genève ce mardi.
Publié: il y a 54 minutes
Les travailleurs humanitaires sont de plus en plus exposés à des attaques violentes dans le monde.
Photo: GRIBERG, Isaac
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ATS Agence télégraphique suisse

Les travailleurs humanitaires des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges tués ces dernières années sont de plus en plus exposés à des incidents violents. Depuis début janvier, 13 volontaires et membres du personnel ont succombé, neuf dans des attaques et quatre dans des accidents.

Le nombre de victimes depuis 2023 s'approche d'une centaine, dont 70% environ au Soudan, dans les territoires palestiniens et en Iran, a affirmé mardi à Genève la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). L'année 2024 a été la plus meurtrière. Auparavant, plus d'une trentaine de personnes étaient décédées sur la période entre 2018 et 2022. Environ la moitié d'entre elles dans des attaques violentes.

Désormais, la part de ces incidents augmente régulièrement, ajoute la FICR à quelques jours de la Journée mondiale du Croix-Rouge et du Croissant-Rouge samedi. En 2023, elle atteignait 65%, avant de passer à 92% en 2024 et de se maintenir à 88% en 2025. Cette année, elle s'établit pour le moment à 69%, dit l'organisation. Et elle demande à la communauté internationale des efforts concrets pour garantir la protection du personnel humanitaire et un accès aux populations.

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