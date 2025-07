La diplomatie américaine a commencé vendredi le licenciement de plus de 1300 de ses employés, a indiqué à l'AFP un responsable du département d'Etat.

Plus de 1300 licenciements en cours au sein de la diplomatie américaine

Dès son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a mené tambour battant des coupes drastiques dans l'administration fédérale. Photo: keystone-sda.ch



Vendredi, le département d’Etat américain a entamé le processus de licenciement de plus de 1300 employés, a confirmé un responsable à l’AFP. Plus précisément, 1353 employés sont visés par cette vague de licenciements, la première d'envergure dans l'administration américaine depuis que la Cour suprême a ouvert la voie en début de semaine aux limogeages massifs de fonctionnaires fédéraux voulus par Donald Trump, selon cette source.

«Nous nous opposons à cette décision avec la plus grande fermeté», a cinglé l'association des diplomates américains (AFSA) dans un communiqué, en la qualifiant de «coup catastrophique porté à nos intérêts nationaux». «A une période de grande instabilité mondiale – avec la guerre qui fait rage en Ukraine, le conflit entre Israël et l'Iran, et les régimes autoritaires qui testent les limites de l'ordre international – les Etats-Unis ont choisi de désosser leur personnel diplomatique en première ligne», dénonce-t-elle.

Le département d'Etat comptait près de 18'000 employés aux Etats-Unis en septembre 2024, et environ 80'000 en incluant son personnel en poste à l'étranger, selon des données de ses services. Le département d'Etat avait signifié la veille qu'il allait «bientôt» mettre en oeuvre son plan de réduction d'effectifs préparé depuis plusieurs mois et que les employés concernés en seraient informés par courriel.

Un de ses hauts responsables avait précisé qu'il ne concernait que le personnel employé sur le territoire américain et qu'il n'y avait «pas de projet pour l'instant» de toucher aux effectifs à l'étranger. Il avait ajouté que l'ensemble des fonctionnaires renvoyés en serait informé le même jour. Dès son retour à la Maison Blanche en janvier, Donald Trump a mené tambour battant des coupes drastiques dans l'administration fédérale et a fait des fonctionnaires fédéraux l'une de ses principales cibles.