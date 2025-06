1/4 Le PDG de Swiss, Jens Fehlinger. Photo: Philippe Rossier

Jean-Claude Raemy et Philippe Rossier

Sa compagnie aérienne ne desservira pas Tel Aviv avant fin octobre, les vols vers Beyrouth sont temporairement suspendus.

Ce n’est pas seulement la crise au Proche-Orient qui oblige le patron de Swiss, Jens Fehlinger, à annuler des vols.

Des liaisons vers Shanghai et les Etats-Unis sont aussi supprimées, Jens Fehlinger est sous pression sur tous les fronts. Juste avant le début des vacances d’été, il nous reçoit à Kloten et affirme que la filiale de Lufthansa est bien préparée pour la haute saison.

Jens Fehlinger, vous attendiez-vous à rencontrer autant de problèmes lors de votre prise de fonction?

Effectivement, nous n'avons jamais vu en si peu de temps autant de foyers de crise qui influencent notre activité en tant que compagnie aérienne opérant au niveau mondial. Proche-Orient, Ukraine, Pakistan: cela demande beaucoup d'efforts supplémentaires.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement?

Nous avons en moyenne une cellule de crise qui se réunit presque chaque semaine. Cette année, nous en avons déjà eu 27. Nous devons réagir activement aux crises: procéder à des adaptations des horaires de vol, modifier les fréquences, etc. Il est donc difficile d'établir une planification à long terme pour certains itinéraires. L'objectif principal reste toutefois d'offrir à nos clients un horaire stable.

« Notre objectif à long terme est de 80% de ponctualité »

Pouvez-vous garantir aux passagers un horaire stable pendant la haute saison estivale?

Nous nous attendons à un été intense. Pour cela, nous nous sommes bien préparés. Nous avons adapté les horaires des correspondances. Cela permet à nos clients de prendre des correspondances serrées, même en cas de léger retard. Nous avons créé un nouveau rôle, celui de «turnaround manager».

Il coordonne et optimise le turnaround, c'est-à-dire le délai entre l'arrivée d'un avion à la porte d'embarquement et le départ. Nous sommes en contact étroit avec des partenaires du système tels que le contrôle aérien Skyguide, l'aéroport de Zurich ou le prestataire de services au sol Swissport. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que tout se passe mieux cet été que les années précédentes.

Les valises des passagers n'arrivent toujours pas avec la fiabilité que Swiss s'est fixée comme objectif!

Nous avons revu les processus avec nos partenaires à Zurich, et l'aéroport a investi dans une nouvelle installation de tri des bagages. Cela a pris du temps pour que tout fonctionne parfaitement, mais le nombre de bagages en retard a nettement diminué au cours des derniers mois.

En ce qui concerne le manque de ponctualité, Swiss est très critiquée. Quand cela va-t-il s'améliorer?

Jusqu'à présent, nous avons fait 4 à 5%de mieux que l'année dernière en matière de ponctualité. Nous pensons pouvoir atteindre 70% de ponctualité cette année. Mais notre objectif à long terme est de 80%.

Dans quelle mesure le manque de personnel pour le contrôle aérien affecte-t-il votre plan de vol?

La Suisse est située au cœur de l'Europe, c'est un avantage certain. Depuis notre hub de Zurich, nos vols atteignent rapidement les principales villes européennes. En même temps, cette situation centrale s'accompagne de défis: nos routes aériennes traversent souvent des espaces aériens très fréquentés.

En cas de grèves ou de mauvais temps, il peut y avoir des restrictions. Cela affecte directement nos vols. Il peut malheureusement y avoir des retards sur lesquels nous n'avons aucune influence. Cette problématique nous occupera à nouveau cet été, mais nous comptons malgré tout sur une amélioration par rapport aux années précédentes.

Quelles sont les régions de voyage les plus demandées?

L'Europe du Sud est très demandée, et sur le long-courrier, les destinations en Asie. La fermeture de l'espace aérien iranien entraîne des vols jusqu'à 30 minutes plus longs vers ces destinations. Il y a désormais deux goulots d'étranglement sur la route de l'Asie, via l'Asie centrale et via l'Arabie saoudite, par lesquels toutes les autres compagnies aériennes doivent également passer. Cela n'aide pas les affaires en Asie.

La fermeture de l'espace aérien russe est aussi un défi. En effet, les compagnies aériennes chinoises continuent de voler au-dessus de la Russie, ce qui leur donne un avantage concurrentiel, car elles peuvent offrir des temps de vol plus courts et économiser de l'argent.

L'Amérique du Nord est votre principal marché de vols long-courriers. Celui-ci s'effondre-t-il à cause de l'administration Trump?

Au premier semestre, nous avons enregistré une hausse de 7% dans le secteur de l'Atlantique Nord, soit plus de passagers que l'année précédente. Pour le deuxième semestre, nous sentons toutefois une certaine réticence de la part des voyageurs privés à réserver à long terme. Les voyages touristiques vers les Etats-Unis sont désormais réservés à court terme.

Certains voyageurs américains ces dernières semaines disent s'être rendus aux Etats-Unis dans des avions à moitié vides.

Nos vols vers les Etats-Unis en avril et mai ont été aussi bien réservés que l'année précédente. Pour l'été, nous enregistrons un très bon niveau de réservations, mais des offres intéressantes sont toujours disponibles pour les personnes qui se décident à la dernière minute.

Avez-vous proposé des vols moins chers vers les Etats-Unis afin de remplir les avions?

Les prix ne sont pas devenus moins chers, mais les offres intéressantes sont disponibles plus longtemps. Le cours attractif du dollar offre de bonnes opportunités pour les réservations à court terme, et nous espérons en tirer profit.

Le prix du pétrole augmente drastiquement à cause du conflit au Proche-Orient, ce qui fait également grimper vos coûts. Est-ce que les billets à petits prix sont rentables?

Si le prix du pétrole reste élevé au long terme, cette hausse se reflétera dans le prix des billets. Nous n'en sommes pas encore là. Ces dernières semaines, les prix du pétrole étaient plutôt bas. Les compagnies aériennes couvrent parfois les prix du pétrole sur de longues périodes afin de se protéger contre de telles fluctuations.

Y a-t-il d'autres facteurs de coûts qui ont une influence sur le prix des billets d'avion?

Depuis cette année, les taxes de navigation aérienne sont 50% plus élevées. A partir de l'année prochaine, nous devrons en outre faire le plein de carburant durable à hauteur de 2% par vol, soit jusqu'à cinq fois plus cher que le kérosène traditionnel.

« L'horaire des vols restera stable. Swiss est bien préparée à toutes les éventualités. »

Pénurie de pilotes et manque de réacteurs: Swiss a annulé 1400 vols de son programme d'été. Est-ce que ce n'était que le début?

Nous n'avons pas dû réduire, mais nous n'avons pas pu croître comme nous le souhaitions. Nous avons procédé aux ajustements dès janvier afin d'offrir aux clients une stabilité des horaires de vol.

Il n'est pas prévu d'en faire d'autres. Pour les moteurs, nous devons attendre que leurs cycles de maintenance soient terminés et que nous les recevions à nouveau. Cela prend plus de temps que ce que le fabricant avait initialement annoncé.

C'est pourquoi les avions sont cloués au sol et nous formons actuellement autant de pilotes que possible. Mais pour cela, nous devons aussi disposer des capacités de formation nécessaires.

Les clients peuvent-ils voyage sereinement avec Swiss pendant la haute saison?

L'horaire des vols restera stable. Swiss est bien préparée à toutes les éventualités. Les gens veulent continuer à voyager, surtout la génération Z. Ils pourront le faire plus confortablement à l'avenir, car nous recevrons bientôt le premier Airbus A350 sorti d'usine avec la nouvelle cabine.