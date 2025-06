«Le peuple mené par le bout du nez!» Le PS exige une réponse sur l'augmentation du prix des F-35

L'acquisition des avions de combat américains coûtera-t-il à la Suisse plus d'un milliard de francs de plus que prévu? Le Parti socialiste exige des explications et évoque déjà une nouvelle votation populaire. Les partis bourgeois pensent qu'il s'agit d'une manœuvre.

