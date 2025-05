La coalition menée par Luis Montenegro a remporté les législatives. Photo: KEYSTONE/AP/Luis Vieira

AFP Agence France-Presse

La coalition gouvernementale de droite modérée au pouvoir depuis un an au Portugal a remporté les élections législatives anticipées de dimanche, mais aura toujours du mal à former une majorité stable, tandis que l'extrême droite a atteint la barre de 20% des voix et talonne l'opposition socialiste, selon un sondage sortie des urnes de la télévision publique RTP.

D'après cette enquête, le camp du Premier ministre sortant Luis Montenegro aurait obtenu entre 29 et 34% des suffrages, contre 21 à 26% pour le Parti socialiste et 20 à 24% pour le parti d'extrême droite Chega («Assez»).

Développement suit