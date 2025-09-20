L'ONU annonce une réduction du trou dans la couche d'ozone, considérée comme un succès environnemental. Un météorologue de MétéoSuisse, Dean Gill, explique les implications de cette avancée et son impact limité sur le réchauffement climatique global. Interview.

Léo Michoud Journaliste Blick

Nous sommes en train de reboucher le trou dans la couche d'ozone. L'ONU l'a annoncé en grande pompe ce mardi 16 septembre: celui-ci a rétréci l'année dernière par rapport aux précédentes et pourrait se résorber.

Une bonne nouvelle sur le plan environnemental, considérée comme un succès d'écoute de la science par les Etats. Lors du protocole de Montréal, dès 1985, plusieurs pays se sont accordés sur l'interdiction ciblée de substances utilisées dans la vie de tous les jours, en cause dans ce trou.

Mais comment considérer cette réussite sur le plan du dérèglement climatique? Et que va changer le rebouchage de ce trou d'une large étendue, situé entre 15 et 40 kilomètres au-dessus de nos têtes, dans notre vie de tous les jours en Suisse? Blick a posé toutes ces questions au météorologue Dean Gill, prévisionniste à MétéoSuisse.

Dean Gill, les efforts de ces dernières années devraient permettre de reboucher le trou dans la couche d'ozone. Pour l'écologie, c'est tout bon, on est sauvés?

C'est qu'une petite partie de l'équation, on n'a pas du tout réglé le problème. Pour l'instant, la planète continue de se réchauffer. C'est une petite bonne nouvelle, mais il y a encore du boulot.

Concrètement, qu'est-ce qui a mené à cette bonne nouvelle?

Le trou dans la couche d'ozone a donné le coup d'envoi à beaucoup de mesures environnementales prises ensemble par les Etats. Il y a eu les interdictions des produits à base de chlorofluorocarbures (CFC), les gaz nocifs à la couche d'ozone. Je me souviens de la première fois où mes parents sont revenus des Etats-Unis, de la Californie, avec les premiers vaporisateurs sans aérosols.

Les mesures prises ont empêché la population de mourir de cancer de la peau, mais pas de souffrir du dérèglement climatique...

Souvent, les gens confondent trou dans la couche d'ozone et réchauffement climatique. Il y a des interactions complexes, mais ce sont deux sujets distincts. Le seul point commun, c'est qu'il s'agit de pollution générée par l'activité humaine. D'un côté, ce sont principalement les gaz d'échappement des voitures et des usines, le gaz carbonique et le méthane, qui font effet de serre. Et pour la couche d'ozone, le problème venait des aérosols et des gaz de réfrigération.

Donc cela ne change presque rien à la problématique globale?

Le réchauffement climatique n'est pas du tout réglé. Mais ça prouve que quand on veut, on peut. La réduction des gaz à effet de serre impose un changement de mode de vie.

Même sur les bulletins de prévisions de MétéoSuisse, cela ne changera rien?

Pas grand-chose. Enfin, c'est difficile à évaluer. C'est plutôt au niveau de la santé et de l'exposition au soleil et aux UVs à la surface de la terre que cela va améliorer les choses. Pour le reste, l'effet devrait être difficilement quantifiable sur le climat.

Y a-t-il d'autres perspectives d'amélioration à moyen terme?

Pour l'instant, ça n'a pas l'air. La quantité de gaz carbonique émise continue à augmenter gentiment. A ce stade, on n'a pas trop l'impression de voir un début d'amélioration. Certains pays occidentaux affichent des baisses de leurs émissions et polluent ailleurs. D'une manière générale, sur la Terre, rien ne change malgré les quelques efforts réalisés çà et là.