L'armée britannique sous-traite à une compagnie aérienne américaine privée le survol de Gaza pour fournir du renseignement à Israël. Cette décision suscite des inquiétudes quant aux capacités de renseignement britanniques.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer le 1er août 2025. Photo: IMAGO/Avalon.red

L'armée britannique a sous-traité à une compagnie aérienne américaine privée le survol de la bande de Gaza afin de poursuivre sa fourniture de renseignement à Israël, faute d'avion de la Royal Air Force disponible, révèle jeudi le quotidien «The Times».

Le gouvernement britannique a reconnu ces derniers mois effectuer des missions aériennes de surveillance et de renseignement à Gaza «dans le seul but d'aider au sauvetage des otages» israéliens enlevés par le Hamas lors de son attaque sans précédent du 7 octobre 2023.

Selon le «Times», qui cite des sources anonymes au sein du ministère britannique de la Défense, l'avion de renseignement Shadow R1 de la RAF n'est plus disponible et l'armée loue désormais les services de la compagnie privée américaine Straight Flight Nevada pour des missions de renseignement. L'un de ces survols a été détecté sur une application permettant de suivre le trafic aérien le 28 juillet, et selon un expert cité par le journal, son premier vol depuis la base militaire chypriote britannique d'Akrotiri remonte au 20 juillet.

Des informations utilisées à mauvais escient?

Contacté par l'AFP, le ministère de la Défense a confirmé jeudi l'existence de vols de surveillance au-dessus du territoire palestinien, mais dans le seul but de localiser les otages toujours détenus par le Hamas, et sans préciser la manière dont ils sont effectués. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023 par le Hamas et ses alliés, 49 restent otages à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne.

Selon le «Times», ce recours à une compagnie privée américaine fait grincer des dents au sein de l'armée. La députée Helen Macguire, en charge des questions de défense au sein du parti libéral-démocrate (centriste) a jugé sur X qu'il «suscite des inquiétudes» quant aux capacités de renseignement de l'armée.

Elle appelle aussi le gouvernement à «préciser les mesures prises pour garantir qu'Israël ne puisse pas utiliser les renseignements provenant du Royaume-Uni pour mener ses opérations militaires à Gaza».

Interrogé en mars au Parlement sur les vols opérés par la RAF, le ministre des Forces armées Luke Pollard avait assuré que «seules les informations concernant le sauvetage des otages peuvent être transmises». Et elles le sont «si nous sommes convaincus qu'elles seront utilisées conformément au droit international humanitaire», avait-il insisté, alors que plusieurs députés s'inquiétaient de potentielles répercussions légales si ces informations étaient utilisées par Israël pour commettre des actes contraires au droit international.