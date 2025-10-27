Publié: il y a 8 minutes

Le parti du président argentin Javier Milei, La Libertad Avanza, a remporté les législatives de mi-mandat avec 40,8% des voix, devant l’opposition péroniste (24,5%). Ce succès renforce sa base parlementaire et sa capacité à poursuivre ses réformes économiques.

Le parti de Javier Milei triomphe aux législatives de mi-mandat

Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le parti du président ultralibéral argentin Javier Milei a largement remporté les élections législatives de mi-mandat dimanche, avec un peu plus de 40% des votes au niveau national, selon des résultats officiels partiels à 90% du décompte.

Le parti miléiste La Libertad Avanza (extrême droite) a recueilli 40,84% au niveau national, selon ces résultats partiels annoncés par le chef du cabinet des ministres Guillermo Francos. Il devance Fuerza Patria, bloc représentant une grande partie de l'opposition péroniste (centre gauche), à 24,50%.

Ces législatives de mi-mandat sont cruciales pour le président, désormais certain de muscler sa base parlementaire (actuellement 15% des députés, 10% des sénateurs). Et ainsi d'accroître sa capacité à réformer et déréguler, sur ses deux ans restants de présidence, une économie fragile et en pleine turbulences financières.