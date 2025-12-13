ATS Agence télégraphique suisse
La Biélorussie a libéré samedi le militant des droits humains Ales Bialiatski, colauréat du prix Nobel de la paix 2022, ainsi que la figure de l’opposition Maria Kolesnikova. L’annonce a été faite par l’ONG Viasna à l’issue de pourparlers entre Minsk et Washington.
Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a gracié «123 citoyens de différents pays» après ces discussions avec les Etats-Unis, a annoncé pour sa part sur Telegram le compte Poul Pervogo, affilié à la présidence bélarusse, sans fournir les noms des personnes libérées.
