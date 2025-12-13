La Biélorussie a libéré samedi le militant Ales Bialiatski, colauréat du prix Nobel de la paix 2022, et la figure de l'opposition Maria Kolesnikova, a annoncé l'ONG de défense des droits humains Viasna, après des pourparlers entre Minsk et Washington.

La Biélorussie libère le Nobel de la paix Ales Bialiatski et Maria Kolesnikova

Pourparlers avec les USA

ATS Agence télégraphique suisse

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a gracié «123 citoyens de différents pays» après ces discussions avec les Etats-Unis, a annoncé pour sa part sur Telegram le compte Poul Pervogo, affilié à la présidence bélarusse, sans fournir les noms des personnes libérées.