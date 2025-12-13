DE
Pourparlers avec les USA
La Biélorussie libère le Nobel de la paix Ales Bialiatski et Maria Kolesnikova

La Biélorussie a libéré samedi le militant Ales Bialiatski, colauréat du prix Nobel de la paix 2022, et la figure de l'opposition Maria Kolesnikova, a annoncé l'ONG de défense des droits humains Viasna, après des pourparlers entre Minsk et Washington.
Publié: il y a 7 minutes
Colauréat du Prix Nobel de la Paix 2022, l'opposant Ales Bialiatski a été libéré par la Biélorussie.
Photo: Vitaly Pivovarchyk
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Biélorussie a libéré samedi le militant des droits humains Ales Bialiatski, colauréat du prix Nobel de la paix 2022, ainsi que la figure de l’opposition Maria Kolesnikova. L’annonce a été faite par l’ONG Viasna à l’issue de pourparlers entre Minsk et Washington.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a gracié «123 citoyens de différents pays» après ces discussions avec les Etats-Unis, a annoncé pour sa part sur Telegram le compte Poul Pervogo, affilié à la présidence bélarusse, sans fournir les noms des personnes libérées.

