il y a 56 minutes

La capitale Kiev subit une attaque russe «massive», alerte son maire

Kiev subit une attaque «massive» tôt vendredi, a alerté le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko, demandant aux habitants de rejoindre des abris, tandis que des journalistes de l'AFP ont entendu de fortes explosions.

Les frappes ont provoqué des incendies dans plusieurs quartiers de Kiev, mobilisant les secours. (Image d'archive) Photo: IMAGO/Anadolu Agency

«Les forces de défense aérienne opèrent à Kiev», a déclaré Vitali Klitschko sur Telegram, signalant «une attaque massive de l'ennemi sur la capitale», qui a fait au moins deux blessés dans le district de Dniprovsky à l'est, dont une hospitalisée. Dans ce district «selon les informations préliminaires, des débris ont frappé un immeuble résidentiel de cinq étages», a-t-il précisé.

Des incendies se sont déclenchés dans plusieurs quartiers après les frappes, et les secours ont été mobilisés, ajoute-t-il. De fortes explosions ont été entendues dans le centre-ville, ont indiqué des journalistes de l'AFP, qui ont vu des systèmes de défense aérienne activés contre des drones et des missiles.

Poursuivant son offensive entamée en 2022, la Russie, dont les forces sont mieux équipées et plus nombreuses, continue d'avancer dans l'est de l'Ukraine et notamment dans la région de Donetsk où se concentre l'essentiel des combats récemment.

Source: AFP