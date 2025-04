1/4 Les sept valeurs technologiques américaines les plus précieuses ont perdu 1600 milliards de dollars de valeur boursière en deux jours. Photo: keystone-sda.ch

Beat Schmid

Le doomscrolling est le terme utilisé lorsque les traders boursiers fixent leurs écrans et font défiler une mauvaise nouvelle après l'autre. Cette semaine, ils ont pu suivre en temps réel comment des milliards se sont évaporés sur les bourses mondiales. Les valorisations des sept entreprises technologiques les plus valorisées, les «Magnificent Seven» (Apple, Amazon, Meta, Nvidia et autres), se sont effondrées de 1600 milliards de dollars à elles seules. Cela correspond à peu près à la valeur marchande totale des 20 entreprises les plus valorisées du SMI, l'indice directeur suisse.

«Les Etats-Unis se coupent le bras»

Avec le retrait brutal des Etats-Unis du commerce mondial, décrit entre-temps comme une sorte de «Brexit américain», le risque de voir les Etats-Unis sombrer dans une profonde récession augmente. «Nous entendons souvent dire que l'économie mondiale s'enrhume lorsque les Etats-Unis éternuent. Mais cette fois-ci, les Etats-Unis n'éternuent pas, ils se coupent le bras», a déclaré vendredi dans son podcast l'économiste d'UBS Paul Donovan, l'un des commentateurs les plus en vue de l'actualité financière mondiale.

Le massacre boursier n'est pas près de prendre fin. Les économistes pessimistes craignent même que l'on assiste lundi à un deuxième épisode du légendaire «Black Monday», ce jour d'octobre 1987 où le Dow Jones avait chuté de 22%. L'un des dangers provient des fonds spéculatifs, qui subissent une pression énorme. Ceux qui ont fait des paris risqués avec de l'argent emprunté sont désormais confrontés à ce que l'on appelle des appels de marge. Cela signifie que les banques exigent davantage de garanties pour les investissements. Si les fonds spéculatifs ne parviennent pas à les fournir, les positions sont liquidées et la chute des marchés boursiers s'accélérera encore.

Qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs en Suisse?

Comme souvent en temps de crise, le franc suisse se montre stable. Le dollar a massivement perdu de la valeur par rapport au franc et aussi à l'euro la semaine dernière et devrait continuer à baisser, ce qui est probablement aussi une stratégie consciente de Donald Trump. Toutefois, ceux qui investissent dans la monnaie nationale suisse, même en actions, sont donc moins touchés que ceux qui sont fortement exposés aux titres américains.

Ce sont les valeurs dites défensives qui ont le moins perdu, comme le poids lourd de la bourse Nestlé, qui n'a perdu que 3% au cours des cinq derniers jours. Swisscom a même progressé d'1%, ce qui en fait l'une des rares entreprises à le faire. En revanche, les prestataires de services commerciaux comme DKSH, dont le modèle économique dépend fortement du commerce mondialisé, ont été nettement plus durement touchés. Ils ont été littéralement sanctionnés par une réduction de plus de 18%.

« A ce stade, il ne s'agit plus de gagner de l'argent, mais de limiter les dégâts »

Que doivent faire les investisseurs? Un expert financier résume la situation: «Je pense qu'il faut acheter des actifs réels en cas de faiblesse. A ce stade, il ne s'agit plus de gagner de l'argent, mais de limiter les dégâts.» Concrètement, cela signifie acheter de l'or, de l'argent, du cuivre et d'autres matières premières. L'or en particulier est considéré depuis des siècles comme une valeur refuge. Aujourd'hui encore, les investisseurs se tournent vers le métal précieux en période d'incertitude, de tensions géopolitiques ou de forte inflation.

Mais l'option la plus sûre reste le compte épargne. «L'argent est roi» est un vieux dicton qui revient soudainement sur toutes les lèvres. Chaque fois que les bourses s'effondrent, les investisseurs se réfugient dans les liquidités. Disposer de suffisamment de liquidités permet de rester opérationnel, ce qui est inestimable en période de turbulences.