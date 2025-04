1/6 Distribution de soupe populaire: les familles américaines ont touché le fond pendant la grande crise économique mondiale des années trente. Photo: IMAGO/Bridgeman Images

Nicola Imfeld

On dit de Donald Trump qu'il n'a pas lu un seul livre à l'âge adulte. Compte tenu de la situation actuelle, un coup d'œil dans les livres d'histoire serait une bonne idée, car l'escalade de Trump dans la guerre commerciale du milieu de la semaine n'augure rien de bon. Les économistes de gauche et de droite ne sont pas les seuls à s'accorder sur ce point. Les livres d'histoire arrivent également à la même conclusion.

L'exemple le plus connu de l'histoire américaine remonte aux années 1930. Pendant la Grande Dépression, les Américains ont introduit en 1930 le «Smoot-Hawley Tariff Act». Cette loi a entraîné une augmentation drastique des droits de douane américains sur plus de 20'000 produits. Derrière cette loi se trouvaient le sénateur républicain Reed Smoot (1862-1941) et le représentant républicain Willis C. Hawley (1864-1941). Ils voulaient, tout comme Donald Trump aujourd'hui, protéger l'économie nationale de la concurrence étrangère.

«Stupidité économique»

Mais leur plan a lamentablement échoué. En réaction au protectionnisme américain, de nombreux pays ont introduit des droits de douane en guise de représailles. Parmi eux, le Canada, le Mexique, la France, l'Italie, l'Australie et même la Suisse. La conséquence? Les importations américaines ont chuté de 66% entre 1929 et 1933, passant de 4,4 milliards à 1,5 milliard de dollars. Et les exportations américaines ont chuté de 61%, passant de 5,4 à 2,1 milliards de dollars.

Les économistes s’accordent aujourd’hui à dire que ce déclin des échanges commerciaux (déclenché par les tarifs douaniers punitifs des États-Unis) a considérablement exacerbé les effets de la crise économique mondiale. Tout comme aujourd’hui, de nombreux experts ont souligné les problèmes qu’une guerre commerciale pourrait entraîner En mai 1930, plus de 1000 économistes ont signé une pétition contre le «Smoot-Hawley Tariff Act». Henry Ford (1863-1947), fondateur de la marque automobile américaine Ford, a qualifié cette loi de «stupidité économique».

Va-t-on vers un retournement de situation?

L'erreur de jugement des politiciens a eu des conséquences personnelles à l'époque: tant Reed Smoot que Willis C. Hawley ont perdu leurs sièges au Congrès lors des élections de 1932. Trump pourrait également recevoir la facture de son escalade dans la guerre commerciale puisqu'il a annoncé mercredi des droits de douane punitifs mondiaux dans deux ans. Les élections de mi-mandat aux États-Unis sont prévues en novembre 2026.

« Je ne comprends pas ce que le président veut obtenir avec ces droits de douane. Cela n'a aucun sens Peter Tuchman, trader à Wall Street »

Mais il est aussi possible que la question soit réglée d'ici là. Car contrairement aux années trente, le Congrès n'a pas voté de loi. Au lieu de cela, Trump a promulgué les droits de douane punitifs par décret, soit sans le Congrès. Cela lui donne la flexibilité de supprimer rapidement les droits de douane ou de les augmenter davantage.

Car la pression monte déjà: les marchés boursiers du monde entier se sont effondrés après l'annonce de Trump. La légende de Wall Street Peter Tuchman déplorait dans nos lignes: «Je ne comprends pas ce que le président veut obtenir avec ces droits de douane. Cela n'a aucun sens. Le marché souffre et les gens en souffrent aussi.»

Il est grand temps de lire un livre, Monsieur le Président! De préférence un livre d'histoire.