Peter Tuchman est une légende.

Nicola Imfeld

«Je suis à bout, quelle semaine catastrophique. Ma tête tambourine!» Peter Tuchman n'a plus qu'une envie, c'est d'aller se coucher, ce vendredi soir, lorsque nous le rejoignons pour un entretien. La légende du trading à la Bourse de New York, surnommée «Einstein», est encore sous le choc de la semaine historique qu'il vient de vivre à Wall Street.

La pire journée boursière depuis 2020

«C’est une vague de liquidation massive à l’échelle mondiale, tout simplement inédite», nous déclare encore le trader. Dans la foulée, la Bourse de New York a de nouveau clôturé sur une lourde perte: l’indice phare Dow Jones a chuté de 2200 points, soit une baisse de 5,5%. La veille déjà, la Bourse américaine avait connu sa pire journée depuis le début de la pandémie de Covid-19, en mars 2020.

Au terme de la semaine, le bilan est historique: il s'agit de la troisième pire semaine boursière américaine depuis le début du millénaire. La Suisse n'est pas épargnée non plus: le SMI a perdu 8,5% en cinq jours, par conséquent l'ensemble des bénéfices annuels a été effacé d'un coup. La raison de cette dégringolade est évidemment le coup de massue de Trump, qui a imposé des taxes douanières inédites mercredi passé.

« On parle ici de milliers de milliards de dollars américains partis en fumée en l’espace de quelques heures Peter Tuchman, légende de Wall Street »

«Je ne comprends pas ce que le président cherche à obtenir avec ces droits de douane. Cela n’a aucun sens. Le marché souffre, les gens souffrent à cause de cela», déclare Peter Tuchman, dans l'incompréhension. «On parle ici de milliers de milliards de dollars américains partis en fumée en l’espace de quelques heures. Nous avons travaillé dur ces cinq dernières années pour revenir à ce niveau après le Covid. Et Trump détruit tout. C’est fou. À cause de sa politique, tous les gains ont été effacés.»

Peter Tuchman a déjà traversé de nombreuses crises au cœur de la Bourse de New York. En 1985, alors âgé de 27 ans, il débute par un job d’été comme opérateur au téléscripteur (un appareil entre la machine à écrire et le télégraphe) et gravit les échelons jusqu’à devenir courtier indépendant. Nous l'avions déjà rencontré en 2019 à New York. À l’époque, Donald Trump venait d’annoncer de nouveaux droits de douane punitifs contre la Chine, et le trader nous confiait déjà: «Dans ces moments-là, l’adrénaline monte en flèche.»

Le cours des actions à des niveaux record

Aujourd'hui, Peter Tuchman raconte: «J'ai vécu le krach de 1987, la bulle Internet de 2001, la crise financière de 2007-2008 et le krach de la pandémie. Mais ce qui s'est passé cette semaine est tout simplement fou.»

« Ne regardez pas votre portefeuille ce week-end. Il n’y a plus rien à faire maintenant Peter Tuchman, légende de Wall Street »

La seule constante dans tous ces krachs, c’est que les cours des actions étaient, avant cela, à des niveaux record. Son conseil aux petits investisseurs: «Ne regardez pas votre portefeuille ce week-end. Il n’y a plus rien à faire maintenant.»

Et comment cela se passera-t-il lundi? La légende de la Bourse souhaite d’abord se reposer, comme il le dit. Puis il se tourne malgré tout vers l’avenir: «Je ne sais pas si c’est terminé. J’espère vraiment que oui.»