Le volcan Kracheninnikov, situé sur la péninsule russe du Kamtchatka, est entré en éruption pour la première fois depuis plus de 450 ans, quelques jours après le puissant séisme qui a frappé cette région de l'Extrême orient russe, ont indiqué les autorités russes.

Le volcan d'une hauteur de plus de 1800 mètres dégage une colonne de cendres atteignant 6000 mètres, a indiqué sur Telegram l'antenne locale du ministère russe des Situations d'urgence.

«Le panache s'est propagé en direction de l'est en direction de l'océan Pacifique», a précisé la même source, précisant qu'aucune zone d'habitation ni aucun groupe touristique ne se trouvait sur son chemin. La péninsule du Kamtchatka, qui compte une trentaine de volcans actifs, est l'une des zones sismiques les plus actives de la planète, au point de rencontre entre les plaques tectoniques du Pacifique et nord-américaine.

Une zone touristique

Ce territoire pratiquement inhabité accueille cependant des touristes venant explorer ses paysages montagneux spectaculaires et ses parcs naturels regorgeant d'ours et saumons. Selon le programme mondial de volcanisme de la Smithsonian Institution, la dernière éruption recensée du Kracheninnikov remonte à 1550.

«On observe actuellement une fissure sur le flanc et la formation d'un dôme de lave, qui s'accompagne d'une puissante activité gazière», a indiqué Guirina, responsable de l'équipe de réaction aux éruptions volcaniques du Kamtchatka (KVERT), à l'agence de presse russe Ria Novosti.

65 séismes ressentis

Il s'agit de la dernière manifestation en date de l'intense activité géologique dans cette région depuis le séisme de magnitude 8,8 survenu mercredi au large du Kamtchatka, qui a provoqué des alertes au tsunami dans tout le Pacifique.

Mercredi, le plus haut volcan de la péninsule, le Klioutchevskoï (4750 mètres) était entré en éruption. La région a encore enregistré samedi plus de 65 séismes dont 10 ont été ressentis dans sa principale localité, Petropavlosk-Kamtchatski, selon les services russes de géophysique.