Le Groenland et le Danemark demandent une réunion urgente avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio après les propos de Donald Trump sur l'annexion de l'île arctique, a annoncé la ministre groenlandaise Vivian Motzfeldt.

AFP Agence France-Presse

Le Groenland et le Danemark ont demandé à rencontrer rapidement le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio pour discuter les récentes déclarations de Donald Trump sur ses velléités d'annexion de l'île arctique, a indiqué mardi la ministre des Affaires étrangères groenlandaise. «L'objectif de la réunion est de discuter des déclarations marquantes des Etats-Unis concernant le Groenland», a écrit sur Facebook Vivian Motzfeldt.

«Il n'a jusqu'à présent pas été possible pour le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio de rencontrer le gouvernement du Groenland; et ce, malgré le fait que le gouvernement du Groenland et le gouvernement danois ont, tout au long de l'année 2025, sollicité une réunion au niveau des ministères des Affaires étrangères», a-t-elle ajouté.

Cette annonce intervient alors qu'a lieu au Parlement danois une réunion entre le gouvernement danois et la commission parlementaire des affaires étrangères sur la relation entre le royaume du Danemark – qui rassemble le Danemark métropolitain, les îles Féroé et le Groenland – et les Etats-Unis.

Des pays européens s'unissent

Plus tôt dans la journée, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne et le Royaume-Uni avaient dans une déclaration commune apporter leur soutien au Danemark face aux revendications de Donald Trump sur le Groenland.

Les ministres des Affaires étrangères nordiques ont également souligné dans un communiqué commun que les affaires concernant le Danemark et le Groenland devaient être tranchées exclusivement par le Danemark et le Groenland.

A Paris, où elle a participé à un sommet des alliés de l'Ukraine, la Première ministre danoise Mette Frederiksen s'est félicitée de cette démonstration de solidarité. «Cela contribue en tout cas à souligner qu'il ne s'agit pas seulement d'un conflit avec le Royaume du Danemark (...) mais bien avec l'Europe tout entière», a-t-elle dit à la télévision DR.