Le frère de Jeffrey Epstein démonte la défense de Trump

L'affaire Epstein continue de faire des vagues, avec Donald Trump sous les projecteurs. Photo: Getty Images

Loïck Mauroux Journaliste Blick

A chaque jour son lot de nouvelles révélations dans l'affaire Jeffrey Epstein. Mort dans sa cellule en 2019, le délinquant sexuel fait toujours parler de lui et alimente toute sorte de théories du complot. Depuis quelques semaines, un homme est au centre de toutes les discussions: Donald Trump. Le président américain a déclaré avoir entretenu pendant 15 ans une amitié avec Epstein. Mais depuis quelques jours, il tente par tous les moyens de s'éloigner de cette sombre affaire qui menace de l'éclabousser.

Des photos, des enregistrements et des témoignages ont ravivé les soupçons sur la relation entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. Le président affirme désormais qu'ils se connaissaient mais n'étaient pas amis pour tenter de se sortir de la panade! Mais un nouveau témoignage vient démonter la défense de Donald Trump et il ne vient pas de n'importe qui: c'est Mark Epstein, frère de Jeffrey, qui balance!

Trump détourne l'attention

Dans une interview à CNN, Mark Epstein n'a pas mâché ses mots: «Ils étaient très proches. De bons amis», assure-t-il. «Jeffrey me racontait parfois des anecdotes amusantes sur ce que Donald avait dit. Je sais aussi que Donald se rendait régulièrement dans les bureaux de Jeffrey dans les années 1990. Il a pris l’avion avec lui à plusieurs reprises.» Il a même révélé des détails sur des conversations privées et de très mauvais goût entre les deux hommes. Notamment lorsque Jeffrey Epstein demande à Donald Trump pourquoi il couche avec autant de femmes mariées: «Ce genre de question, on ne le pose pas à une vague connaissance, seulement à un bon ami», affirme Mark Epstein.

Empêtré dans l'affaire jusqu'au cou, Donald Trump essaie de rediriger la frustration de ses partisans et l'attention médiatique vers Barack Obama, qu'il est allé jusqu'à accuser de «trahison» mardi.

Le ministère de la Justice a également annoncé mardi vouloir interroger Ghislaine Maxwell, ex-compagne et complice du délinquant sexuel au carnet d'adresses foisonnant, avec lequel Donald Trump a entretenu des relations amicales.