DE
FR

Fin de la vague de chaleur
Le feu a dévasté 30'000 hectares de plus en 24 heures en Espagne

L'Espagne fait face à sa pire année d'incendies depuis 2006, avec 373'000 hectares brûlés. La fin de la canicule apporte un espoir de contrôle, tandis que le Premier ministre Pedro Sánchez visite les zones touchées en Zamora et Cáceres.
Publié: il y a 18 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
Partager
Écouter
En 24 heures, les incendies en Espagne ont brûlé 30'000 hectares supplémentaires.
Photo: keystone-sda.ch

Les incendies ravageant la moitié ouest de l'Espagne ont brûlé 30'000 hectares supplémentaires en 24 heures, selon les données du satellite européen Copernicus publiées mardi. Mais la fin de la vague de chaleur frappant le pays alimente l'espoir d'une amélioration de la situation.

Quelque 373'000 hectares avaient brûlé mardi matin en Espagne depuis le début de l'année, soit 30'000 de plus que lundi, un chiffre en constante progression, selon le Système Européen d'Information sur les Incendies de Forêt (EFFIS), qui utilise les données de Copernicus. Depuis le début des relevés d'EFFIS en 2006, il s'agit de la pire année pour l'Espagne en termes de surface brûlée par les flammes, au-delà du précédent record établi en 2022 (306'000 hectares calcinés).

La majorité de cette surface a brûlé dans les grands incendies qui affectent depuis une dizaine de jours les provinces de Zamora et Léon en Castille-et-León (nord-ouest), celle d'Ourense en Galice (nord-ouest), et dans la province de Cáceres en Extrémadure (ouest). Des milliers de personnes de dizaines de villages ont été évacuées, des dizaines de routes sont coupées et le trafic ferroviaire entre Madrid et la Galice est interrompu.

A lire aussi
En lutte, l'Espagne fait face à une année record d'incendies
343'000 hectares ravagés
En lutte, l'Espagne fait face à une année record d'incendies
Un incendie s'est déclaré dans un centre de recyclage au Mont-sur-Lausanne
Attention à la fumée toxique
Un centre de recyclage est en feu au Mont-sur-Lausanne

Moins chaud et plus humide

Le premier ministre socialiste Pedro Sánchez est attendu mardi à la mi-journée dans les zones touchées à Zamora et Cáceres. Même si l'extinction de ces incendies prendra encore du temps, la fin, lundi, de la vague de chaleur qui a ravagé l'Espagne pendant 16 jours offre l'espoir d'une amélioration de la situation.

Ce changement météorologique va se traduire par une «réduction de 10 à 12 degrés des températures maximales, à laquelle il faut également ajouter l'augmentation des indices «d'humidité», a expliqué Nicanor Sen, délégué du gouvernement (préfet) de Castille-et-León, à la télévision publique TVE. Cela «facilite et améliore les conditions» pour «contrôler ces incendies», a-t-il ajouté.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus