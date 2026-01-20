Les nouvelles menaces de Donald Trump risquent d'envenimer le conflit douanier. Mais il est possible qu'une décision de la Cour suprême juge cette pratique qui a déjà rapporté 235 milliards de dollars illégale.

Guido Felder

Droits de douane exorbitants, bombardements, prétentions sur le Groenland: en seulement un an de mandat, Donald Trump n’a cessé de s'attirer les foudres aux quatre coins de la planète. Plus récemment, le milliardaire a annoncé sa volonté d'annexer par la force l'île du nord de l'Europe, menaçant de taxes douanières supplémentaires les pays qui s'y opposent.

Cette semaine, les Etats européens doivent décider s'ils souhaitent réagir à de nouvelles sanctions douanières par des contre-sanctions se chiffrant en milliards. Cependant, il est possible que ce conflit tarifaire mondial s'apaise soudainement. Et cela se produirait le jour même où Trump fêtera sa première année à la Maison Blanche.

En effet, la Cour suprême des Etats-Unis se réunira ce mardi. Bien qu'elle ne communique pas ses thèmes à l'avance, les médias américains s'attendent à ce qu'elle se prononce sur une question en suspens depuis novembre: les droits de douane imposés par Trump à l'échelle mondiale sont-ils légaux?

235 milliards de dollars

Donald Trump a déclenché l'année dernière une grande guerre économique. En raison du déséquilibre commercial, il a imposé à l'UE des droits de douane punitifs de 15%. En premier lieu, ceux-ci s'élevaient à 39% pour la Suisse, avant d'être diminués à 15%. L'an dernier, ces mesures ont rapporté près de 235 milliards de dollars (environ 190 milliards de francs suisses) de recettes douanières au Trésor fédéral américain.

Le milliardaire ne compte pas s'arrêter là. Le président américain a promis des surtaxes douanières: à hauteur de 10% dès février, puis à 25% à compter de juin. Cette menace vise les pays qui s'opposent à l'annexion du Groenland par les Etats-Unis. Le Danemark, la Suède, la Norvège, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Canada sont directement concernés.

Les Etats européens ne sont plus disposés à tolérer cette situation. Si Donald Trump ne cesse pas ses agissements envers le Groenland, l'UE entend imposer des droits de douane de rétorsion. Ils s'appliqueraient à des produits tels que le bourbon américain, les pièces d'avion, le soja et la volaille, et s'élèveraient à 93 milliards d'euros.

Un tribunal pourrait bloquer Trump

Des spécialistes estiment que la Cour suprême pourrait mettre un terme aux agissements du président américain. Philipp Adorf, spécialiste des Etats-Unis à l’Université de Bonn, a déclaré à Blick: «Je prévois une décision problématique pour Trump, et probablement défavorable.» Le fondement juridique de ces droits de douane est fragile. «La Cour suprême aura sans doute du mal à valider cet accord sans restreindre davantage les pouvoirs budgétaires et commerciaux du Congrès.»

Mais, selon Philipp Adorf, il est également envisageable que la Cour trouve un compromis et n'annule pas purement et simplement les droits de douane. «ll pourrait en restreindre l'application de manière ciblée, par exemple en clarifiant les critères relatifs à la sécurité nationale ou aux droits de douane d'urgence, en fixant des délais ou en renforçant le lien entre le pouvoir discrétionnaire du président et le Congrès.»

Demandes de destitution évoquées

Une décision favorable à Trump devrait lui laisser le champ libre et lui permettre de développer cet instrument comme moyen de pression politique. En revanche, une décision défavorable constituerait une humiliation majeure. Le conflit se déplacerait alors vers le Congrès. «Le soutien à la politique tarifaire de Trump y est extrêmement limité», explique le spécialiste. Sa politique concernant le Groenland rencontrant également des résistances, l'opposition au sein même de son parti pourrait s'intensifier et même déclencher les premières demandes de destitution.

Deux questions cruciales demeurent. Qu’adviendrait-il des milliards d’euros obtenus illégalement si le verdict est défavorable? La réponse reste inconnue. Toutefois, il est possible qu’ils doivent être remboursés aux importateurs lésés. L'autre concerne la réaction du milliardaire en cas de refus. Dans une interview accordée à Blick en août dernier, son ancien conseiller à la sécurité numérique, John R. Bolton, avait déclaré: «Il l'acceptera certainement.»

«Critiques internes»

Philipp Adorf partage cet avis. Il considère que passer outre la décision de la Cour est «extrêmement risqué». Cela pourrait affaiblir davantage la position de Donald Trump au sein du Parti républicain, d'autant plus que «les premiers critiques internes commencent à émerger prudemment».

Mais avec Trump, on ne sait jamais. Jusqu'à présent, il a toujours formellement accepté les décisions de la Cour suprême, même lorsqu'il était la cible d'attaques politiques. Philipp Adorf souligne: «Il est plus difficile de savoir si cela restera le cas cette fois-ci.»