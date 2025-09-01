Dernière mise à jour: il y a 15 minutes

Publié: il y a 31 minutes

Le jet de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dû atterrir sans système de navigation en Bulgarie. Il est probable que ces systèmes soient tombés en panne à la suite d'un sabotage russe.

Ursula von der Leyen a tout de même réussi à atterrir sans encombre. Photo: SvenSimon-ThePresidentialOfficeUkraine

AFP Agence France-Presse

En raison d'une perturbation présumée en provenance de Russie, l'avion de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dû atterrir avec des cartes en papier. C'est ce que rapporte le «Financial Times».

L'incident s'est produit dimanche, alors que l'avion d'Ursula von der Leyen se dirigeait vers l'aéroport de Plovdiv, en Bulgarie. Le système de navigation du jet a été perturbé, toutes les fonctions étant tombées en panne. «Toute la zone GPS de l'aéroport est tombée en panne. Il s'agissait incontestablement d'une panne», a déclaré un expert anonyme au «Financial Times».

«Nous pouvons en effet confirmer qu'il y a eu brouillage GPS», a déclaré une porte-parole de la cheffe de l'exécutif européen, Arianna Podesta. «Nous sommes bien sûr conscients, et habitués d'une certaine manière, aux menaces et intimidations qui font partie intégrante du comportement hostile de la Russie», a-t-elle ajouté.

Atterrisssage avec des cartes

Le pilote aurait alors décidé de recourir à des méthodes d'atterrissage à l'ancienne et d'atterrir avec des cartes en papier. La raison de la panne pourrait être ce que l'on appelle le «spoofing» ou le «jamming». Ces méthodes permettent des erreurs de guidage ciblées.

