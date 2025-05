La Corée du Nord a arrêté un quatrième responsable après l'accident survenu au lancement de son navire de guerre Chongjin. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

La Corée du Nord a arrêté un quatrième responsable après l'accident survenu au lancement de son navire de guerre Chongjin la semaine dernière, a rapporté lundi l'agence officielle KCNA. Pyongyang avait fait état d'un «grave accident» lors de la cérémonie de lancement du nouveau destroyer, lors de laquelle une partie du fond du navire avait été broyée. Le dirigeant du pays, Kim Jong Un, qui assistait au lancement, avait dénoncé un «acte criminel».

Ri Hyong Son, vice-directeur du département de l'industrie des munitions du Comité central du Parti, a été convoqué et placé en détention dimanche, a rapporté l'agence officielle KCNA. Il est «grandement responsable de la survenue de ce grave accident», a indiqué le média d'Etat. Ri Hyong Son est la quatrième personne détenue en raison de l'accident. L'ingénieur en chef du chantier naval a notamment été arrêté, a rapporté la même source.

Navire toujours incliné dans l'eau

Selon les services de renseignement des Etats-Unis et de Corée du Sud, la «tentative de lancement latéral» du navire par la Corée du Nord a échoué, et le navire est actuellement incliné dans l'eau, a indiqué l'armée sud-coréenne. Une inspection sous-marine et interne détaillée du navire de guerre «a confirmé que, contrairement à ce qui avait été annoncé initialement, aucune brèche n'a été faite au fond du navire», a déclaré KCNA.

La Corée du Nord a entamé une enquête approfondie sur cet accident, d'après la même source. Des analystes estiment que le navire a pu être construit avec l'aide de la Russie, en échange des milliers de soldats nord-coréens envoyées en Russie pour aider Moscou contre Kiev.