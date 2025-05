Suite à un grave accident lors d'une cérémonie de lancement d'un navire de guerre nord-coréen, le dirigeant Kim Jong Un a évoqué un "acte criminel". Photo: Keystone/AP

Un «grave accident» s'est produit lors d'une cérémonie de lancement d'un navire de guerre nord-coréen, a rapporté jeudi l'agence officielle du pays, le dirigeant Kim Jong Un évoquant un «acte criminel». Lors d'une cérémonie de lancement d'un destroyer de 5000 tonnes dans la ville portuaire de Chongjin (nord-est) mercredi, «un grave accident s'est produit», a déclaré l'agence de presse officielle KCNA.

Kim Jong Un a assisté à l'ensemble de la séquence et déclaré qu'il s'agissait d'un «acte criminel causé par une négligence absolue» qui «ne pouvait être toléré». Pointant du doigt «l'inexpérience du commandement et la négligence opérationnelle» lors du lancement, l'agence a précisé que «certaines sections du fond du navire de guerre ont été broyées» et que l'accident a «détruit l'équilibre du navire de guerre».

«Erreurs irresponsables»

Kim Jong Un a déclaré que les «erreurs irresponsables» des fonctionnaires coupables seraient «traitées lors de la réunion plénière du Comité central du Parti qui se tiendra le mois prochain». Le nom du bateau n'a pas été précisé. Le mois dernier, Pyongyang avait dévoilé un navire de classe destroyer de 5000 tonnes, baptisé Choe Hyon.

A l'époque, les médias d'Etat avaient diffusé des images de Kim assistant à une cérémonie en compagnie de sa fille Ju Ae, considérée par de nombreux experts appelée à lui succéder. La Corée du Nord avait affirmé que le navire était équipé des «armes les plus puissantes» et qu'il «entrerait en service au début de l'année prochaine».

Selon certains experts, le Choe Hyon pourrait être susceptible d'être équipé de missiles nucléaires tactiques à courte portée. La Corée du Nord toutefois pas prouvé qu'elle était capable de miniaturiser ses armes nucléaires.