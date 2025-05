La Corée du Nord, du leader Kim Jong-Un va enquêter sur le «grave accident» de son navire de guerre. Photo: keystone-sda.ch

La Corée du Nord a entamé une enquête approfondie sur un accident survenu cette semaine lors du lancement d'un nouveau navire de guerre, a indiqué l'agence d'Etat KCNA vendredi. Pyongyang a fait état d'un accident majeur lors de la cérémonie de lancement mercredi d'un nouveau destroyer, lors de laquelle une partie du fond du navire a été broyée. Le dirigeant du pays Kim Jong Un qui assistait au lancement a qualifié cet incident d'"acte criminel».

Selon les services de renseignement des Etats-Unis et de Corée du Sud, la «tentative de lancement latéral» du navire par la Corée du Nord a échoué, et le navire est actuellement incliné dans l'eau, a indiqué l'armée sud-coréenne. Une inspection sous-marine et interne détaillée du navire de guerre «a confirmé que, contrairement à ce qui avait été annoncé initialement, aucune brèche n'a été faite au fond du navire», a déclaré l'agence de presse officielle.

Toutefois, «la coque tribord a été rayée et une certaine quantité d'eau de mer a pénétré dans la section arrière par issue de secours», a ajouté l'agence, assurant que les dégâts subis par le navire de guerre sont «sans gravité».Hong Kil Ho, directeur du chantier naval où a eu lieu l'accident, a été convoqué par les forces de l'ordre jeudi, a précisé l'agence.

Navire construit avec l'aide de la Russie?

Les experts nord-coréens estiment qu'il faudra «deux ou trois jours pour rétablir l'équilibre du navire de guerre en pompant l'eau de mer de la section inondée», selon cette source. La remise en état de la coque du destroyer devrait prendre une dizaine de jours.

Le nom du navire de guerre n'a pas été précisé. De par sa taille, l'armée sud-coréenne estime qu'il pourrait bénéficier des mêmes équipements que le Choe Hyon, un navire de classe destroyer de 5'000 tonnes dévoilé par Pyongyang le mois dernier. Selon certains experts, le Choe Hyon est susceptible d'être équipé de missiles nucléaires tactiques à courte portée.

L'armée sud-coréenne estime que le Choe Hyon pourrait avoir été développé avec l'aide de la Russie, probablement en échanges des milliers de troupes nord-coréennes envoyées en Russie pour aider Moscou contre Kiev. Des analystes estiment que le navire affecté par l'accident à son lancement a pu aussi être construit avec l'aide de la Russie.