L'ambassadeur américain dérape et insulte Keir Starmer

Une vive polémique éclate entre Mike Huckabee, ambassadeur des Etats-Unis en Israël, et Keir Starmer, Premier ministre britannique. Huckabee accuse Starmer de faiblesse et fait une comparaison controversée avec la Seconde Guerre mondiale.

L'ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Mike Huckabee, a lancé vendredi une attaque à l'encontre de Keir Starmer. Photo: keystone-sda.ch

L'ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Mike Huckabee, a lancé vendredi une attaque d'une rare violence à l'encontre du Premier ministre britannique, Keir Starmer, après que ce dernier a exhorté l'Etat hébreu à «reconsidérer immédiatement» son plan pour Gaza.

«Donc, Israël est censé se rendre au Hamas et le nourrir alors que des otages israéliens sont affamés?», a-t-il interrogé sur X. «Le Royaume-Uni s'est-il rendu aux nazis et leur a-t-il largué de la nourriture? (...) Si vous aviez été Premier ministre à l'époque, le Royaume-Uni parlerait allemand!», a ajouté Mike Huckabee.

L'ambassadeur américain réagissait à un communiqué de Keir Starmer, qualifiant d'«erreur» le plan annoncé par Israël pour «vaincre» le Hamas à Gaza et exhortant le gouvernement de Benjamin Netanyahu à le «reconsidérer immédiatement». Le cabinet de sécurité israélien a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi un plan pour «vaincre» le Hamas et «prendre le contrôle» de la ville de Gaza, dévastée par la guerre et en proie à une grave crise humanitaire.

Une deuxième comparaison avec le nazisme

«Cette action ne contribuera en rien à mettre fin au conflit ni à obtenir la libération des otages. Elle ne fera qu'engendrer davantage de massacres», a jugé Keir Starmer. «Ce dont nous avons besoin c'est d'un cessez-le-feu, une augmentation de l'aide humanitaire et la libération de tous les otages», a-t-il estimé, rappelant que Londres oeuvre «avec (ses) alliés» à un «plan de long terme pour garantir la paix dans la région, dans le cadre d'une solution à deux Etats».

Pasteur évangélique de 69 ans, Mike Huckabee est connu pour son soutien ferme en faveur d'Israël et pour avoir remis en cause l'existence même d'un peuple palestinien, une population qui pourrait s'installer selon lui dans des pays voisins comme la Syrie, la Jordanie ou l'Egypte. Coutumier des sorties outrancières, il avait notamment estimé fin juillet que la reconnaissance par la France de l'Etat de Palestine équivalait à «donner une victoire aux nazis après la Seconde Guerre mondiale».