L'AfD a remporté dimanche les élections en Saxe-Anhalt. Il s'agit d'une percée inédite de l'extrême droite en l'Allemagne depuis 1945, qui fragilise davantage le chancelier Friedrich Merz.

Victoire écrasante de l'extrême droite à l'élection régionale en Saxe-Anhalt

Victoire écrasante de l'extrême droite à l'élection régionale en Saxe-Anhalt

AFP Agence France-Presse

L'extrême droite allemande arrive largement en tête dimanche des élections en Saxe-Anhalt, un camouflet pour le chancelier conservateur Friedrich Merz, selon des estimations de l'audiovisuel public, mais elle doit encore attendre pour savoir son score suffit à diriger ce Land d'ex-RDA.

Avec entre 44 et 44,5%, l'Alternative pour l'Allemagne devance largement les conservateurs (CDU) qui obtiendraient 18,5%, selon les sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote pour les chaînes ARD et ZDF. Si ces scores se confirment lors du décompte, la droite radicale obtiendrait 39 sièges au parlement régional, alors qu'il en faut 42 pour la majorité absolue.

«Nous avons écrit l'Histoire», a déclaré le chef régional de l'AfD Ulrich Siegmund après l'annonce des premières tendances.

Développement suit