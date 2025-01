Une carte des risques montre les pays les plus dangereux et les plus sûrs en 2025

Une carte des risques montre les pays les plus dangereux et les plus sûrs en 2025

1/8 Une carte indique par des couleurs les endroits les plus sûrs et les plus dangereux en 2025.

Angela Rosser

Une nouvelle année commence, et avec elle, le compte de vacances bien rempli qui l'accompagne. De nombreux Suisses ont déjà commencé à planifier ces jours de vacances nouvellement acquis. Mais ceux qui aiment partir feraient bien de s'informer au préalable. D'abord pour connaître la météo ou les préférences alimentaires, mais aussi en ce qui concerne la sécurité dans un pays.

Les experts de la plateforme Safeture ont créé une carte à cet effet. Elle montre avec des codes couleur les endroits où il est possible de se détendre quasiment sans danger et les frontières qu'il vaut mieux ne pas franchir.

Différents niveaux de risque

Au moyen de couleurs, la carte indique les zones sûres et les zones non sûres pour les voyageurs. Le vert indique un «risque négligeable», le vert clair un «risque faible». Le jaune correspond à un «risque moyen», l'orange à un «risque élevé» et le rouge à un «risque critique».

Le degré de risque du voyage est déterminé à partir de différents facteurs. Sont pris en compte: la sécurité, la criminalité, les risques sanitaires et environnementaux ainsi que l'état des soins médicaux.

Guerre et changement climatique

Dans le monde, la sécurité s'est détériorée dans 77 pays. Cela est dû notamment aux guerres, à l'instabilité politique et aux conséquences du changement climatique, explique Marcel Brand de Safeture.

Cela se manifeste particulièrement dans des régions comme le Proche-Orient. Les séjours dans des pays comme Israël, Gaza, le Liban ou encore l'Iran sont considérés comme extrêmement dangereux.

Le Myanmar, une destination très prisée il y a encore quelques années, figure également sur la liste rouge. Ce n'est qu'en 1996 que ce pays asiatique aux milliers de pagodes s'est ouvert au tourisme. Depuis le coup d'Etat militaire de 2021, il est fortement déconseillé de se rendre dans le pays.

Les pays les plus dangereux:

Burkina Faso

République centrafricaine

Liban

Myanmar

Niger

Territoires palestiniens

Somalie

Soudan

Syrie

Yémen

Les villes les plus dangereuses :

Bangui (République centrafricaine)

Beyrouth (Liban)

Ville de Gaza (Territoires palestiniens)

Karachi (Pakistan)

Khartoum (Soudan)

Mogadiscio (Somalie)

Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée)

Port-au-Prince (Haïti)

Sanaa (Yémen)

Yangon (Myanmar)

Une Europe sûre et une ville suisse au premier rang

Il n'est guère surprenant que l'Europe apparaisse en vert sur la carte. Il est possible d'y vivre et d'y passer des vacances avec un minimum de risques. Les pays les plus sûrs sont: l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, la Finlande et la Norvège. Une ville suisse se classe même en tête de la liste des villes les plus sûres.

Le Canada, Singapour, le Japon et l'Australie apparaissent également tout en vert. Bien que cela soit difficile à croire au vu du nombre de petites bêtes dangereuses et mortelles sur le continent.

Les villes les plus sûres :

Berne (Suisse)

Doha (Qatar)

Melbourne (Australie)

Montréal (Canada)

Mascate (Oman)

Ottawa (Canada)

Séoul (Corée du Sud)

Singapour (Singapour)

La Haye (Pays-Bas)

Tokyo (Japon)

Quel que soit le pays, et même s'il brille d'un vert éclatant, il reste toutefois conseillé d'être prudent et de ne pas agir sans réfléchir.