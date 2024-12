1/11 En 2025, la plupart des Suisses n'économiseront pas sur leur budget vacances. Photo: Shutterstock

Jean-Claude Raemy

Vous savez déjà où vous allez partir en vacances en 2025? Alors vous serez en bonne compagnie. Selon un sondage de Blick auprès des principaux voyagistes de Suisse, les réservations vont déjà bon train. Le renchérissement? La situation géopolitique incertaine? Les Suisses voyageront quand même! Blick montre ce que l'on réserve, quand, comment et combien d'argent nous mettons de côté pour les vacances.

Le budget des voyages

Les organisateurs s'attendent à des prix stables pour l'année prochaine. Les prix des billets d'avion devraient légèrement augmenter en Suisse, mais pas pour chaque itinéraire. Au niveau mondial, l'association du transport aérien IATA prévoit une baisse de 1,8 % des tarifs aériens moyens dans le monde.

Dans les budgets de voyage, on constate un écart de fortune qui se creuse. «Le budget augmente légèrement pour les voyages plus chers», explique-t-on chez le voyagiste Hotelplan. Pour les voyages vers des destinations classiques à bas prix, le budget est en revanche légèrement inférieur à celui de l'année précédente.

Kuoni enregistre jusqu'à présent une augmentation de 18% des dépenses par voyage par rapport à l'année précédente. Mais les hausses de prix ou les budgets de voyage plus élevés n'en sont pas responsables: «Les voyages moins chers et plus courts sont réservés à court terme», explique le porte-parole de Kuoni. Le pourcentage mentionné devrait donc encore baisser.

Selon l'Office fédéral de la statistique, les Suisses ont dépensé en 2023 en moyenne 845,57 francs par personne par voyage privé avec nuitée(s). Les vacances en Suisse sont également comprises dans ce chiffre. Pour les voyages à l'étranger uniquement, cette valeur s'élève à 1103,70 francs. Pour 4 à 7 nuitées, 983,55 francs, pour 8 à 14 nuitées, 1442,30 francs.

Même sans le renchérissement, cette valeur devrait avoir légèrement augmenté. Précisément parce que les budgets pour les voyages chers continuent d'augmenter et ne diminuent que dans le segment des prix bas. Il semblerait que la plupart des gens préfèrent économiser dans leur vie quotidienne plutôt que sur leurs vacances.

Les destinations tendances et les conseils secrets

Organisateur Court/moyen-courrier Longue distance Kuoni/Helvetic Tours Majorque, Crète, sud de la Turquie Maldives, Phuket (Thaïlande), Dubaï (E.A.U.) Hotelplan Suisse Espagne, Grèce, Chypre, Égypte Maldives, Thaïlande, E.A.V. TUI Suisse Majorque, Crète, Antalya (sud de la Turquie) Maldives, New York (USA), Vancouver (Canada)

Sur les vols courts, la tendance reste la même. Les destinations classiques comme Majorque ou la Grèce continuent d'être très demandées. Il en va de même pour les Maldives, la Thaïlande ou les États-Unis pour de plus longs séjours. Les destinations nordiques, comme Kittilä en Finlande, ainsi que les destinations asiatiques, comme le Japon ou le Sri Lanka, sont également très en vogue chez tous les voyagistes. Les croisières et les voyages en train font également l'objet d'une demande croissante.

Où peut-on trouver des destinations secrètes, avec peut-être moins de touristes? Kuoni cite l'Irlande ou les îles portugaises de Madère et des Açores. Hotelplan recommande le Pérou, Madagascar ou – en Europe – le Monténégro et la Corse ainsi que les Açores. Les conseils secrets de TUI Suisse sont les îles du Cap-Vert, Zanzibar (Tanzanie) ou les voyages dans des villes moins connues.

Selon la plateforme de réservation Hotels.com, ce dernier point est une tendance: de nombreux voyageurs devraient se rabattre en 2025 sur des destinations dites secondaires afin d'échapper au tourisme de masse. Reims au lieu de Paris, Gérone au lieu de Barcelone, Abu Dhabi au lieu de Dubaï.

La durée des voyages

Les Suisses prennent de longues vacances: chez Kuoni, la durée moyenne des séjours de vacances des clients était de 9,4 jours cette année. Jusqu'à présent, cette valeur atteint même 11,2 jours pour 2025. Chez Hotelplan, 16% des clients ont opté cette année pour des séjours plus courts de trois jours au maximum, tandis qu'un voyage sur dix a dépassé les 14 jours. En ce qui concerne les réservations pour 2025, les séjours de plus de sept jours dominent actuellement.

Ici aussi, il faut tenir compte du fait que les voyages plus longs sont généralement réservés plus longtemps à l'avance que les voyages courts. Chez les spécialistes d'Hotelplan, par exemple, un tiers des voyages plus longs ont été réservés plus de 180 jours à l'avance. Pour 2025, selon l'état actuel des réservations, ce sont même 64% de ces voyages.

Et pour cause: les Suisses savent qu'ils peuvent profiter des tarifs de réservation anticipée. Une analyse des prix Holidaycheck pour l'année touristique suisse 2023/2024 montre un potentiel d'économie de plus de 10% en moyenne pour tous ceux qui ont déjà commencé à planifier leur voyage en décembre.

D'ailleurs, les trois quarts des Suisses organisent eux-mêmes leurs vacances sur Internet. Ils assument eux-mêmes les risques de défaillance, par exemple en cas de faillite d'un voyagiste ou d'une compagnie aérienne. En revanche, les voyages à forfait proposés par les voyagistes et les agences de voyages officiels sont protégés par une garantie de l'argent du client.

« Nos clients s'offrent de plus en plus d'expériences pendant leurs vacances »

Mais les Suisses ne veulent pas uniquement de voyages «traditionnels». On constate un fort désir de voyages individualisés et «nos clients s'offrent de plus en plus d'expériences pendant leurs vacances», ajoute la porte-parole de TUI. Mais les voyageurs apprécient également la commodité. Puisqu'en parallèle des expériences insolites, en 2025, les voyages tout compris, autrefois décriés, feront leur retour.