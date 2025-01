1/6 Kim Jong Un a visité avec sa fille le complexe hôtelier, sur le point d'ouvrir ses portes sur la côte est de la Corée du Nord. Photo: AFP

Cédric Hengy

Des vacances à la plage en Corée du Nord, plutôt qu'en Italie ou dans le sud de la France? Si l'on en croit le dictateur nord-coréen Kim Jong Un, son Etat devrait bientôt devenir la destination de rêve absolue pour les touristes étrangers.

Pour y parvenir, il a un plan bien précis: l'ouverture du complexe balnéaire de Wonsan-Kalma, situé sur une plage blanche immaculée de la côte est de la Corée du Nord. Avec ses parcs aquatiques, ses hôtels et son aérodrome, le site pourrait accueillir jusqu'à 100'000 visiteurs en même temps. Depuis son annonce en 2015, il est considéré comme le projet touristique le plus ambitieux du dirigeant.

Mais il y a un hic: ce prétendu «paradis de vacances» se trouve juste à côté d'un site d'essai de missiles. Difficile donc d'y trouver une ambiance de vacances détendue...

A l'origine, le complexe devait être prêt pour 2019, mais les sanctions de l'ONU et la pandémie de Covid ont entraîné des retards. L'ouverture est désormais prévue pour juin 2025.

Objectif: développer le tourisme en Corée du Nord

Le week-end dernier, le dirigeant nord-coréen s'est rendu en personne sur place pour voir ce qu'il en était. Ce site est «le premier grand pas» vers le développement du tourisme en Corée du Nord, a déclaré mardi Kim Jong Un, selon l'agence de presse officielle KCNA. L'agence a rapporté qu'il s'est «délecté du projet avec un large sourire».

Des images ont montré le dirigeant marchant le long de la plage avec sa fille et visitant le projet hôtelier, par ailleurs désert. Il se serait montré très satisfait de la construction de ces établissements «afin qu'ils puissent accueillir d'importants événements extérieurs, politiques et culturels de l'État». Le tourisme peut contribuer au «renouveau régional et à la croissance économique nationale», a estimé Kim Jong Un.

Selon les experts, le Nord-Coréen a montré un grand intérêt pour le développement de l'industrie touristique au cours des premières années de son règne. Avant la pandémie, le tourisme était très limité en Corée du Nord. Selon les organisations de voyages, le pays accueillait environ 5000 touristes occidentaux par an, dont près de 20% en provenance des Etats-Unis.

Pays fermé depuis la pandémie

Les touristes étrangers ne pouvaient jusqu'à présent visiter ce pays que sous haute surveillance, les guides ayant un contrôle total sur le programme. Toutefois, après l'emprisonnement et la mort de l'étudiant américain Otto Warmbier en 2017, les États-Unis ont interdit les voyages en Corée du Nord.

Depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19 il y a près de cinq ans, la Corée du Nord est fermée aux touristes. Le régime communiste a été le premier à s'isoler en réaction à l'épidémie. Depuis lors, seuls des visiteurs triés sur le volet, tels que des diplomates en déplacement ou des groupes de touristes occasionnels en provenance de Russie, ont été accueillis. Comme en février dernier, lorsqu'une centaine de touristes russes étaient arrivés à Pyongyang; ils constituaient le premier groupe de touristes étrangers connu dans ce pays, jusqu'alors fermé.

Les observateurs étrangers attendent désormais de voir si la Corée du Nord acceptera à nouveau des touristes dans le pays en 2025. L'ouverture du complexe touristique Wonsan-Kalma pourrait être le signe d'une ouverture prudente, mais la stratégie précise du régime est encore floue.