Les soldats nord-coréens ne sont que de la chair à canon en Ukraine

Des soldats nord-coréens combattent aux côtés de l'armée russe contre l'Ukraine. De nouvelles données révèlent qu'ils sont envoyés sur le champ de bataille sans réel soutien et protection. Voici la stratégie mortelle de Vladimir Poutine.

1/5 Des soldats nord-coréens sur le front russe. Photo: Screenshot Telegram

Janine Enderli

Aussi loin qu'ils se souviennent, ils ont toujours été coupés du monde extérieur. Aujourd'hui, quelque 11'000 Nord-Coréens se retrouvent soudainement au cœur du plus grand conflit sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Mi-novembre, l'Ukraine a signalé la présence de soldats nord-coréens à Koursk, en Russie. Les combats près de la frontière ukrainienne sont toujours en cours et révèlent peu à peu la stratégie de chair à canon du Kremlin.

Des images prises à Koursk indiquent que les troupes de Pyongyang soutiennent les Russes dans leur contre-attaque depuis plusieurs semaines. Selon les données des services secrets américains et ukrainiens, des dizaines de combattants sont déjà tombés lors de ces opérations.

Les Nord-Coréens mènent des attaques

L'Institute for the Study of War (ISW) part du principe que les commandants russes envoient les troupes étrangères au combat sans soutien blindé. Elles ont reçu l'ordre de mener des attaques d'usure sur plusieurs voies le long de fronts étroits – en unités se déplaçant à pied.

Ces informations coïncident avec les rapports d'une section ukrainienne sur place. «Ils mènent des attaques d'infanterie avec la même tactique qu'il y a 70 ans» – une allusion à la guerre de Corée, au cours de laquelle des vagues de soldats nord-coréens se déplaçant à pied ont été engagées. «Ils se contentent de courir à travers les champs.» Avec les nouvelles armes modernes, la technologie des drones et les méthodes de communication, les mercenaires seraient complètement dépassés.

Un responsable américain a déclaré à CNN que, selon lui, «tous les rangs», y compris les cadres des centres de commandement et de contrôle, se trouvaient parmi les victimes. Cela témoigne d'un manque d'expérience généralisé dans l'utilisation des tactiques de guerre modernes.

Apprendre des termes militaires

Le problème majeur est la langue. Comme les Nord-Coréens et les Russes ne peuvent guère se comprendre, des situations délicates se produisent régulièrement. Ces derniers jours, il est raconté que des Nord-Coréens auraient tué par erreur des soldats russes.

Les barrières linguistiques compliquent considérablement «le commandement et le contrôle, en particulier lorsque la Russie tente d'intégrer les Nord-Coréens dans les échelons inférieurs», explique l'expert américain de la Russie John Hardie à NBC News.

Apparemment, les forces armées russes enseignent aux Nord-Coréens une centaine de termes militaires. Si les traducteurs et le vocabulaire simple peuvent aider lors des opérations les plus simples, les problèmes de compréhension constituent un obstacle lors des mouvements de troupes plus importants.

«Astuces psychologiques»

Ni le dirigeant du Kremlin Vladimir Poutine ni le dictateur nord-coréen Kim Jong Un n'ont jusqu'à présent confirmé la présence des Nord-Coréens sur le front. Les annonces d'échecs devraient ainsi être endiguées.

Michael Madden, collaborateur du think tank américain Stimson Center, soupçonne l'utilisation de «ruses psychologiques» sur le front. Celles-ci pourraient inclure des «récompenses» comme des repas plus copieux ou l'accès à Internet, supposent déjà les chaînes ukrainiennes de Telegram. A la mi-novembre, des enregistrements vidéo en provenance de Russie ont montré des soldats nord-coréens amaigris se réjouissant d'une portion de pâtes avec de la viande.

Les déserteurs nord-coréens pensent que la population de leur pays n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais dans un avenir proche, les premières rumeurs sur l'effort de guerre feront le tour de la planète et provoqueront «une grande douleur et une grande peur».

Désaccord entre experts

Les experts ne sont pas d'accord sur les capacités réelles des Nord-Coréens. Alors que certains spécialistes dénient aux troupes de Kim Jong Un toute aptitude à intervenir sur le front, d'autres mettent en garde contre une sous-estimation des hommes.

Les soldats ont suivi une formation militaire d'endoctrinement de plusieurs années sous la main de fer du régime de Kim Jong Un. Ils sont issus d'une unité d'élite connue sous le nom de «Storm Corps», explique à CNN le lieutenant sud-coréen à la retraite Chun In-bum.

Les «Storm Corps» sont «mieux formés, ont une constitution plus robuste et sont plus motivés» que le soldat nord-coréen moyen, poursuit Chun In-bum. Le succès de la tactique de Poutine devrait dépendre en grande partie de la rapidité avec laquelle les soldats apprendront à fonctionner sur le front.