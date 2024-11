1/2 A Koursk, les soldats russes sont aidés par des soldats nord-coréens. Photo: keystone-sda.ch

Denis Molnar et AFP Agence France-Presse

Selon le gouvernement américain, la Corée du Nord a envoyé environ 10'000 soldats dans la région frontalière russe de Koursk, dans laquelle l'Ukraine a pénétré cet été. Kiev parle de 11'000 Nord-Coréens. Selon ses propres indications, l'armée ukrainienne y retient au total environ «50'000 membres de la force d'occupation».

Selon les informations du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, les soldats nord-coréens portent des uniformes russes. Ils seraient formés pour des missions d'artillerie, de drones et d'infanterie. Moscou fait tout pour les engager en première ligne, a précisé Antony Blinken. Parmi eux se trouveraient également des forces spéciales issues du Sturmkorps.

L'expérience remonte à près de 20 ans

«La force des forces spéciales nord-coréennes réside dans leur capacité à endurer des conditions difficiles, même lorsque la nourriture et les autres nécessités se font rares», explique Lim Eul Chul de l'université sud-coréenne de Kyungnam. «Ils sont mentalement très résistants.»

Lee Hyun Seung, 39 ans, a fait partie de ces forces spéciales avant de fuir la Corée du Nord. «Ils sont plus grands que les soldats réguliers, d'environ cinq centimètres, explique-t-il au "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Tous les soldats avaient été auparavant des sportifs et étaient physiquement supérieurs.» Ses expériences, dont il parle depuis son exil américain, remontent toutefois à près de 20 ans.

«Pas de pétrole, pas de camions»

«Lorsque je m'entraînais avec eux, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas bien formés», raconte le déserteur. Selon lui, il manquait de tout. «Nous n'avions pas de pétrole, pas de camions, pas d'hélicoptères ni d'avions.» Selon lui, ils n'étaient pas comparables aux forces spéciales d'autres pays. «La plupart des troupes d'assaut sont issues de la classe moyenne, de la classe ouvrière, poursuit l'homme de 39 ans. Les élites ne donnent pas leurs fils pour l'armée.»

Les troupes nord-coréennes ont été équipées par les Russes, notamment de mitrailleuses et de fusils de sniper, et doivent aider à reconquérir le territoire conquis par les Ukrainiens dans la région de Koursk. Peu d'informations ont été dévoilées sur les unités et les commandements dans lesquels ils agissent.