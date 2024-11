Des soldats nord-coréens envoyés au front russe découvrent pour la première fois l'abondance et l'accès gratuit à Internet. Ils sont étonnés par des repas copieux... et développeraient une addiction aux contenus pornographiques.

1/5 Photo de groupe avec le dictateur nord-coréen qui a envoyé près de 11'000 soldats au service militaire sur le front russe en Ukraine. Photo: X

Daniel Kestenholz

Pour la première fois de leur vie, ils peuvent goûter à l'abondance, alors qu'ils sont au front. Des photos de soldats nord-coréens envoyés en aide à la Russie commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Ils ne semblent pas avoir peur, mais sont plutôt heureux du service militaire rendu à Vladimir Poutine.

Un maigre Nord-Coréen en uniforme tient devant sa caméra des tomates coupées, un sachet de pâtes et des boîtes de conserve, l'air étonné. Dans son pays, on manque de tout. Ici, à Koursk, en Russie, il savoure des assiettes pleines. Stupéfait par l'abondance, il rit à la caméra: «Je mange dans les champs. Regardez cette viande. De gros morceaux de bœuf et des nouilles toutes prêtes!»

Addiction à la pornographie

Les soldats envoyés par le dictateur nord-coréen Kim Jong Un ne profitent pas seulement des bons plats chauds. Ils dévoreraient aussi du porno. Selon les explications de Gideon Rachman, journaliste politique étrangère au «Financial Times», les Nord-Coréens, normalement isolés du monde extérieur, jouissent pour la première fois d'un libre accès à Internet. Ils seraient donc devenus accros à la pornographie.

«J'ai appris d'une source habituellement fiable, écrit-il sur X, que les soldats nord-coréens envoyés en Russie n'ont jamais eu un accès illimité à Internet. En conséquence, ils dévorent la pornographie.»

Le journaliste n'a toutefois pas fourni d'autres informations. «Aussi divertissant que cela puisse paraître, je ne peux confirmer aucune habitude nord-coréenne en matière d'Internet ou de 'loisirs' virtuels en Russie», a déclaré le lieutenant-colonel Charlie Dietz, porte-parole du ministère américain de la Défense dans plusieurs médias américains.

Premières victimes nord-coréennes

C'est surtout la participation de la Corée du Nord aux opérations militaires russes qui préoccupent les forces occidentales. «Pour le moment, nous nous concentrons sur le soutien à l'Ukraine et sur la gestion des principaux problèmes de sécurité régionaux», a déclaré Charlie Dietz.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé les premiers combats contre des soldats nord-coréens et les premières victimes sur le champ de bataille. «Oui, il y a déjà des pertes. C'est un fait», a déclaré le chef du pays jeudi à Budapest, sans donner de détails.

Selon Volodymyr Zelensky, plusieurs des 11'000 soldats nord-coréens seraient impliqués dans des combats contre l'armée ukrainienne dans la région frontalière russe de Koursk. Des images diffusées sur les réseaux sociaux prouveraient les premiers soldats de Kim Jong Un tombés au combat, identifiés par des documents écrits en coréen qu'ils portent sur eux.