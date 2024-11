Ils sont destinés au zoo de Pyongyang Vladimir Poutine a offert 70 animaux en cadeau à la Corée du Nord

Ainsi que l'a annoncé le ministère russe des Ressources naturelles le 20 novembre, plusieurs ours, lions, yaks, cacatoès et canards offerts par le gouvernement russe ont été expédiés au zoo de Pyongyang, en signe de «soutien et de gentillesse».