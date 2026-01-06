Mardi, la Thaïlande a dénoncé une violation du cessez-le-feu par le Cambodge. Des tirs de mortiers dans la zone de Chong Bok ont blessé un soldat thaïlandais, selon l'armée.

La Thaïlande accuse le Cambodge d'avoir blessé un soldat

AFP Agence France-Presse

La Thaïlande a accusé mardi le Cambodge d'avoir «violé» leur cessez-le-feu, effectif depuis 10 jours, avec des tirs de mortiers qui ont blessé un de ses soldats dans une zone frontalière. «Le Cambodge a violé le cessez-le-feu» en tirant «des obus de mortiers dans la zone de Chong Bok», a affirmé l'armée thaïlandaise dans un communiqué.

«Un soldat a été blessé par des éclats», a-t-elle ajouté, sans préciser la gravité de ses blessures. Le Cambodge n'a pas réagi dans l'immédiat à cette accusation.

Un million de personnes déplacées

Un cessez-le-feu a mis fin le 27 décembre à trois semaines de combats, qui ont fait au moins 47 morts et provoqué le déplacement de près d'un million de personnes de part et d'autre de la frontière contestée. La Thaïlande et le Cambodge se sont notamment engagés dans une déclaration commune à geler leurs positions militaires et à coopérer dans les opérations de déminage des régions frontalières.

Les deux voisins d'Asie du Sud-Est s'opposent de longue date sur le tracé de leur frontière de 800 kilomètres, décidé pendant la période coloniale française. Ils se sont mutuellement accusés d'avoir déclenché cette dernière escalade meurtrière après un premier épisode d'affrontements en juillet, qui avait fait 43 morts en cinq jours.